Desesperación entre los vecinos de la zona Norte: "Van a ser unas Navidades aterradoras"

El frío ya ha llegado a Granada y con él los temidos cortes de luz en la zona Norte. Los vecinos de este barrio granadino han alzado la voz una vez más al volver a vivir una situación que ya conocen, desgraciadamente, demasiado bien. Con la bajada de las temperaturas es inevitable tener que enchufar alguna estufa o brasero que caliente el hogar. Sin embargo, cientos de granadinos ven como este pequeño gesto tan habitual para cualquier persona, para ellos es la entrada a un infierno imposible de evitar. Al conectar cualquier aparato, el suministro eléctrico se desvanece para no regresar hasta varias horas después.

Rosa García, presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio Nueva Cartuja, ya asegura, y eso que el mes de diciembre no ha hecho más que empezar, que "van a ser unas Navidades aterradoras, las vamos a pasar a oscuras". García cuenta que, aunque han pasado dos meses buenos, "esta es la misma historia de siempre, en cuanto llega el calor o el frío nos quedamos sin luz". Ante el claro conocimiento de saber que si se conecta cualquier aparato a la luz, la presidenta de la asociación reconoce que entre los propios vecinos "nos dábamos ánimos para aguantar un poco más con las mantas y no poner el brasero, pero es patético que tengamos que estar pensando en esto. No podemos tener a los niños ni a los mayores sin una estufa".

En los últimos días, los cortes de luz se han sucedido en zonas como Casería del Montijo, "que ya lleva tres semanas viviendo un infierno" o en "Soto de Rojas donde ya lleva más de un mes con cortes todos los días". Los vecinos de este barrio granadino pagan sus facturas "religiosamente" y aun así deben invertir más dinero para poder tener un servicio que desaparece durante demasiadas horas. "Yo tengo ya varias linternas tanto de batería como a pilas, farolillos en la entrada de mi casa que van a pilas, hornillas de camping gas. Esto es volver a los años 50. Tenemos que invertir un dinero en estos aparatos, cuando ya estamos pagando por una electricidad que al final no tenemos. Es tétrico vivir así".

El problema de los cortes de luz no es ajeno a las instituciones, pero la solución nunca termina de llegar. Rosa García asegura que meses atrás, "un gerente de Endesa estuvo en mi casa, viendo cómo vivíamos, comprobaron que somos personas normales y se echaban las manos a la cabeza al ver nuestra situación Ellos mismo me decían que era una pena vivir así, pero nada ha cambiado. Nos prometieron colocar unos postes de luz alrededor de la calle para dar más potencia a la red de baja tensión, pero a día de hoy no se ha movido un solo dedo".

Las temperaturas extremadamente bajas ya se dejan notar en Granada y la Navidad está cada día más cerca, unas fiestas que la presidenta de la asociación prefiere ni mencionar. "Hace dos años pasé la Nochebuena con velas y el año pasado, mis vecinos de la calle Julio Moreno Dávila se comieron las uvas por la radio porque la luz se fue a las 11:30 de la noche y no regresó hasta el día siguiente. No estamos dispuestos a pasar por lo mismo, aunque ya nos hemos cargado de butano, pilas y linternas por lo que pueda pasar. Si ahora que ya ha llegado el frío estamos así, no me quiero imaginar cómo estaremos dentro de unas semanas".

Un vecino de la zona Norte se ha puesto también en contacto con este medio para contar la desesperante situación que viven y sufren día tras día, más aun con la ya evidente llegada del frío y con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina. Esta persona, que prefiere mantenerse en el anonimato, muestra su enfado ante la "imagen del Ayuntamiento que se dedica a hacerse fotos con el alumbrado navideño en la capital y con las mesas para tratar los cortes de luz diciendo que van a buscar una solución, pero mientras tantos nosotros no dejamos de tener cortes. Es indignante el continuo desprecio que sufrimos por parte de las instituciones y la empresa suministradora".

Este hombre añade que la situación que vive este barrio de Granada es de extrema gravedad ya que "aquí viven niños pequeños y personas mayores que viven sola o que están enfermas, que necesitan luz para seguir viviendo dignamente, pero la única respuesta que recibimos es que se acerquen a un centro de salud". Además, añade que es imposible mantener alimento alguno en los frigoríficos, "ni siquiera podemos comprar para congelar y poder tener comida guardada para la Navidad".

El hartazgo entre los vecinos de la zona Norte es evidente, es por ello que este próximo martes 5 de diciembre han convocado una nuevo manifestación en la Plaza del Carmen a las 10:00 horas para protestar por esta inhumana situación que ya llevan soportando más de 15 años.