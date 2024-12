Descubre las prendas 'animal print' más virales y económicas de la temporada

Los clásicos siempre vuelven, la moda es circular y el 'animal print' nunca falla. A esta máxima se acogen las principales empresas de moda este año, que lo han apostado todo por uno de los estampados más icónicos de la moda, el 'animal print'. Zara, Stradivarius o Bershka son algunas de las tiendas que no han querido perderse esta oportunidad de ofrecer a sus clientes los looks más emblemáticos de la Navidad -y, por qué no, de todo el 2025-.

Este salvaje estampado ya no sólo pertenece a lujosas marcas como Céline, Tom Ford, Dian Von Fusten o Dolce&Gabanna, sino que ha dado el salto al 'fast fashion' con precios mucho más asequibles que permiten que las calles de España se conviertan en un desfile de moda. Desde estampados de leopardo, cebra, cocodrilo e incluso vaca, los motivos animales han llenado de originalidad prendas como vestidos, pantalones, chaquetas, bolsos y calzado.

Zara ofrece diversas opciones, que sirven tanto para el día a día como para las festividades navideñas que se acercan. Por 29,95 euros, la empresa española deslumbra con un vestido perfecto para Nochevieja de leopardo, de corte elegante ideal para recibir un nuevo año lleno de glamour.

Otra de las prendas estrella de la temporada son las bailarinas, vistas en multitud de colores, telas y modelos, por lo que este estampado no podía quedarse atrás. Stradivarius ofrece unas bailarinas de leopardo a un económico precio. Por 23 euros, se pueden lucir los zapatos más llamativos del año.

Bershka apuesta por el colorido, con un despampanante vestido en estampado de serpiente azul índigo hecho para dejar boquiabiertos en esta Navidad, por un precio de 30 euros.

Para las más discretas, Bershka también ofrece accesorios para dar ese toque 'pop' de color, como es el caso de este cinturón que tiene un precio de 8 euros.

Esta Navidad se puede obtener el 'look' de celebridades como Brigitte Bardot, Betty Page, Kate Moss o Donatella Versace a un precio mucho más amigable con las carteras de los amantes de la moda.