Descubre cuáles serán los próximos estrenos de Disney y Pixar para los próximos años

La convención D23 de Disney, que se hizo en los días 9, 10 y 11 de agosto, dio mucho de que hablar por las numerosas sorpresas que se dieron a conocer. En esta, los dirigentes de la franquicia americana confirmaron los estrenos en los cines para el próximo año 2025.

Todos los tráileres que se comunicaron en el evento dieron grandes revuelos entre los allí presentes. Asimismo, la sorpresa ha sido mayúscula entre los fans de Disney y Pixar. Para el año que viene se espera que salgan al cine desde películas de Live Action hasta clásicos de sagas de Pixar y Disney Animation.

Calling all earthlings at #D23! It's time for a special look at #Elio with Yonas Kibreab and introducing the newest member of the cast, Zoe Saldaña! Coming to theaters Summer 2025 🪐 pic.twitter.com/lhYWKEUUTh

— Pixar (@Pixar) August 10, 2024

En la categoría de Live Action sorprendió con dos películas que han conmocionado al público, en las que resaltan las figuras de Blancanieves, donde actuarán Rachel Zegler como la princesa y Gal Gadot como la villana, y Lilo y Stich, que se confirmó mediante un video mostrando detalles de la película.

La película de Blancanieves se estrenará el 21 de marzo del 2025 y la de Lilo y Stich se lanzará en el verano de ese mismo año, aún sin fecha asegurada.

Por otra parte también se confirmaron numerosas películas clásicas de animación que se estrenarán entre 2025 y 2027, que hacen continuar de esta forma grandes sagas de estas productoras. Entre ellas están Los Increíbles 3, que ya está en proceso de realización, Toy Story 5, que se lanzará en el verano de 2026, Frozen 3, que verá la luz en 2027, y Moana, que estará en las pantallas en 2027.

Además, Pixar también estrenará una nueva película que se llamara Elio. Esta no llegará a las grandes pantallas hasta el próximo curso.