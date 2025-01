Descubre algunos de los gentilicios más peculiares de Granada

A raíz de un tweet de Andalucía Directo sobre "los gentilicios que molan", se ha decidido poner en valor los nombres más llamativos de la provincia de Granada. Son muchos los pueblos de la provincia y no son precisamente pocos los nombres que pueden llegar a ser muy particulares. En este artículo se destacan algunos de los nombres más llamativos de Granada.

Un gran clásico o una referencia para gentilicios inusuales es el ejemplo de Almuñécar, donde sus habitantes se hacen llamar Sexitanos. El origen de este nombre no viene de su apariencia física, aunque no dudamos de ello, sino que significa el 'pueblo al que se le da la espalda'. En el siglo IX antes de Cristo, Almuñécar no contaba con vocales en su alfabeto y en aquel momento se llamaba SKS que, tras la conquista de los romanos, se derivó a Sex. Los romanos llegaron ante una urbe que funcionaba perfectamente y la llamaron por 'Sexi Firmum Iulium'. Así que, efectivamente, el gentilicio de las personas de Almuñécar proviene de la palabra 'Sexi'.

'Los Gatos' son los que vienen de Carataunas mientras que 'Los Morcilleros' son los que vienen de Cúllar Vega, también conocidos como Cullarenses. No son pocos los que afirman que Granada tiene un encanto mágico y puede ser que provenga de Soportújar con sus 'Brujos', gentilicio conocido para ese famoso municipio conocido por ser el pueblo de las brujas. 'Panciverde' son los habitantes de Huétor Tájar, conocidos así por poseer una vega rica y verde. También se destaca un nombre un poco particular por su distancia con el nombre de su municipio los 'Cambucos' vienen de las Dehesas de Guadix.

Pon por aquí gentilicios que molan ✨ Ejemplo: Écija - astigitano — Andalucía Directo ❎ (@adirecto) January 9, 2025

Bajo el tweet inicial de Andalucía Directo también se han manifestado varios granadinos poniendo en valor los gentilicios "que molan". Entre los más de 200 comentarios destacan los 'Bastetanos' de Baza, los 'Cebolleros' de Válor, los 'Beato' de las Beas de Granada, los 'Cañoneros' de Lanjarón, los 'Zubiéticos' de la Zubia, los 'Lagartos' de Almegíjar, los 'Accitanos' de Guadix o los 'Acatuccitanos' de Iznalloz, entre muchos más. Un pequeño repertorio para poner en valor algunos de los pueblos y nombres especiales de la provincia de Granada.