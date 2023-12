Denuncian una estafa de 840.000 euros por una falsa promoción de viviendas en Almuñécar

Unas 60 familias han denunciado haber sido víctimas de una supuesta estafa cifrada en unos 840.000 euros por una falsa promoción de viviendas en Almuñécar para la que la empresa responsable no habría llegado a comprar el suelo, un caso que podría tener ramificaciones en el litoral de otras provincias del entorno como Almería y Murcia.

En Almuñécar, según ha adelantado este miércoles Ideal, la promoción se había anunciado en la zona del Tesorillo, habiendo presentado la querella, en nombre de las familias, el abogado Francisco Javier Ortega, del despacho LexForma, que ha detallado a Europa Press que la estafa podría ascender hasta los 20 millones de euros, con promociones similares anunciadas por los mismos administradores y sociedades, con supuestamente el mismo 'modus operandi', en las citadas provincias, con entre 800 y 1.000 afectados en total.

Mientras recaban documentación para las nuevas querellas que preparan, en Granada, la presentada en el Decanato para su reparto está pendiente de ser admitida a trámite, ha detallado el letrado. Los supuestos responsables de la estafa no habrían llegado a pedir licencia de obras en el Ayuntamiento de Almuñécar, pero sí colocado un cartel en el suelo donde "aparentemente iban a llevar a cabo la urbanización".

Con base a contundentes campañas de publicidad, habrían cobrado a los afectados entre 10.000 y 25.000 euros, el diez por ciento de lo que habrían de abonar por las viviendas, como primer pago de la operación, todo ello entre el año pasado y este 2023.

Fuentes municipales consultadas por Europa Press han detallado que algunos de los afectados, cuando compraron o se interesaron por la promoción, llegaron a preguntar en el Área de Urbanismo. No se obtuvieron explicaciones por parte de la supuesta promotora cuando desde el consistorio se le consultó tras estas primeras sospechas de que podía ser una estafa. No había proyecto y la titularidad del solar, que es privado, se comprobó que no correspondía a los supuestos promotores, han añadido estas mismas fuentes.