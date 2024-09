Denuncian el asesinato de un gato colgado de un balcón en Aldeire

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma) y otras organizaciones han denunciado públicamente este lunes el atroz asesinato de un gato en Aldeire. La asociación Happycatspain Rescate, cuya actividad es en Granada, ha asegurado que un grupo de jóvenes del municipio son los responsables, pues incide en que se tomaron fotos con el animal tras matarlo en la plaza del pueblo y posteriormente lo colgaron en el balcón de la vivienda de "su alimentadora".

"Sólo queremos que los responsables de este asesinato sean juzgados ante un juez por lo que han hecho y que el caso no se cierre.", aseveran desde la asociación animalista. Asimismo, han recalcado que "esperamos que no se produzcan más daños o presión a la alimentadora y la cuidadora de estos gatos". Además, sostienen que el Ayuntamiento de Aldeire conoce quienes son los autores de esta tropelía. "Este acto de crueldad no solo es inaceptable, sino que refleja una grave falta de respeto por la vida animal y los principios básicos de convivencia", han lamentado.

Por otro lado, desde Pacma han exigido al Consistorio de la localidad "que tome medidas efectivas para proteger a los animales". Desde Happycatspain Rescate han anunciado que este domingo se celebrará una concentración en la puerta del ayuntamiento para reclamar justicia para Samurai, el gato asesinado.