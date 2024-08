Defensa y actitud, los primeros destellos del nuevo Covirán Granada

Con la emoción y la adrenalina algo más calmadas tras el primer partido a nivel nacional disputado a pie de calle con el Covirán Granada como protagonista, la primera puesta en escena de los rojinegros ya permite sacar algunas ideas de hacia donde se dirige el proyecto de Pablo Pin para esta temporada 24/25 en la ACB.

Si bien es cierto que nunca se deben sacar conclusiones de un único encuentro de preparación, incluso ni de la pretemporada al completo pues luego la propia competición dictará su particular sentencia. Aun así, la primera aparición de la nueva plantilla rojinegra ya deja ver que la defensa no seguirá siendo uno de los talones de Aquiles de este equipo. Al menos esa es la intención.

Pablo Pin valoró, tras el encuentro, muy positivamente la "mentalidad defensiva" de sus jugadores, destacando no solo "nivel de esfuerzo", sino también "las situaciones de utilizar faltas por el bien del equipo, de parar contraataques y ventajas y no dejar canastas fáciles". El técnico rojinegro aseguró que la imagen de su equipo este pasado martes es "una buena muestra de la identidad que queremos tener", fiel al tipo de jugador que se ha fichado en este mercado de fichajes. Quizás los puntos no sobren, pero la defensa, sin duda, puede ser al fin un punto fuerte.

Precisamente en el plano ofensivo, Pin apuntó que sus jugadores compartieron bien el balón, siendo "solidarios" y consiguiendo "bastantes tiros liberados". Eso sí, el conformismo no existe y menos en el primer encuentro de pretemporada pues el entrenador granadino no deja pasar por alto que "hay muchísimas cosas por mejorar". Se vieron ciertos errores en el ataque, jugadas con exceso de generosidad donde los excesivos pases para encontrar el lanzamiento que finalmente acabaron en una oportunidad de canasta derrochada. Aun así, merece destacar que todos los jugadores en pista aportaron a la anotación, así como los 14 puntos de Scott Bamforth, máximo anotador del encuentro, los 11 de Wiley.

A lo meramente estadístico hay que sumar los intangibles, en esta ocasión, la actitud y la implicación de todos y cada uno de los jugadores y en especial de Gian Clavell. Algunos seguro esperaban un primer encuentro de pretemporada algo más relajado, quizás incluso una "pachanga" por el escenario tan especial en el que se desarrolló. Nada más lejos de la realidad. A Edgar Vicedo se le pudo ver protestando varias decisiones arbitrales desde el minuto uno, mientras que Wiley parecía no entender de pretemporadas. La energía de este equipo se personifica en la figura de Wiley que, con su habitual rostro entre furia e intensidad, volvió a pelear cada balón como si la permanencia dependiese de ello.

Aunque, quien se llevó todos los focos fue Gian Clavell. El puertorriqueño se dejó la voz tratando de animar a sus compañeros en cada una de las jugadas. Con el papel de líder más que asumido, el escolta reclamó más intensidad a sus compañeros y más defensa en ciertos momentos del encuentro, al tiempo que los felicitaba en cada acción bien realizada. Bien fuese en el parqué o desde el banquillo, Clavell apunta maneras para ser uno de esos jugadores que una al grupo y, sobre todo, que levante la moral de los demás cuando las cosas se pongan complicadas.

Al respecto, Pablo Pin reconoció que "tener una personalidad así nos viene bien. Encajar piezas de gente algo más seria o introvertida con personas más extrovertidas nos viene bien. Gian tiene muchísima experiencia y no favorece tener esa comunicación". En líneas generales, aunque el técnico detalló que falta mejorar la comunicación, se pudo ver a un equipo bastante compenetrado, mostrando que "queremos ser un equipo como siempre hemos sido en Granada, trabajador y que intenta ganar las cosas con el máximo esfuerzo. Hemos fichado jugadores de ese estilo, que quieren dar un paso más en su carrera y aquí estamos para ayudarles".

La primeras sensaciones del nuevo Covirán Granada son buenas aun sin haberlo observado al completo pues ni Agustín Ubal, ni Jonathan Rousselle ni Amine Noua pudieron formar parte de la rotación. El base y el ala-pívot sufren molestias en la cadera y la espalda respectivamente, mientras que el francés pasa por un proceso vírico. Sus bajas fueron por precaución y Pin aseguró que "seguro estará bien en los próximos días y estarán en la Copa Andalucía" de este sábado que se disputa en Córdoba.