El PSOE abre la puerta a Unidas Podemos: “Seguimos en negociaciones”

El portavoz del equipo de Gobierno, Jacobo Calvo, ha comparecido en la mañana de este viernes ante los medios para explicar la estructura del nuevo gobierno local y los entresijos que han envuelto la conformación del equipo que estará a las órdenes de Paco Cuenca.

“Es un orgullo conformar este equipo de Gobierno que sigue abierto”, ha señalado Calvo, que no cierra la puerta a algunos cambios debido a que “seguimos en negociaciones con UP”. “Lo que no podemos consentir es que se establezcan una serie de vetos o líneas rojas, lo que les trasladamos es que se sumen de la forma que consideren. Esto es fácil: si sumas al proyecto, estás dentro”, ha esgrimido Calvo, quien a su vez ha anunciado que, de momento, el exalcalde Luis Salvador no ha entrado en el proyecto.

El también nuevo edil de Mantenimiento, Medio Ambiente y Educación ha accedido a la sala de prensa del Ayuntamiento celebrando el hecho de que se ponga “fin a la parálisis”. Calvo ha lamentado la ausencia del PP en el Ayuntamiento, cuya situación ha calificado de “crítica” para la ciudad por las decenas de expedientes sin tramitar pendientes. El portavoz ha anunciado que “llevamos a pleno la aprobación de más de siete millones de euros a pymes; una aprobación de decreto alcaldía para ayudas a Cruz Roja, y asuntos urbanísticos paralizados”.

Por último, el edil ha señalado que “la ciudadanía no está en el transfugismo. La gente pide que le resolvamos sus problemas”, para rematar entusiasmado que “tenemos muchas ganas de poner en marcha a Granada después de la parálisis de todos estos meses atrás”.