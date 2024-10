Dean Wareham actuará en 2025 en Granada como única fecha en Andalucía

Dean Wareham, en formato de banda (cuatro músicos sobre el escenario), actuará el mes de abril en San Sebastián, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Granada (el 24, Teatro CajaGranada) y Madrid.

Las entradas para Granada ya están a la venta en el canal oficial www.entradascajagranada.es, en la taquilla del Centro Cultural CajaGRANADA Memoria de Andalucía (Avda. de la Ciencia, 2 18006 Granada. De lunes a miércoles de 8:00 horas a 15:00 horas, de jueves a sábado de 9:00 horas a 14:00 horas y de 16:00 horas a 19:00 horas, y domingos y festivos de 11:00 horas a 15:00 horas) y desde una hora antes del inicio del concierto en la taquilla del teatro.

Dean Wareham -nacido en Nueva Zelanda, residente estadounidense desde su adolescencia- es un personaje emblemático del indie pop desde finales de los 80 y hasta el día de hoy. Casi pionero y todavía vigente. Primero, en 1987, puso en marcha Galaxie 500 y lo convirtió en uno de esos grupos influyentes que todo el mundo cita. Haciendo un paralelismo con el tópico que se decía en su día sobre The Velvet Underground, puede decirse que Galaxie 500 no tenía millones de fans, pero cada uno que tenía formaba una banda. Solo así puede entenderse la fuerte huella que en los 90 dejó su música -ensoñadora y enigmática, de intensas atmósferas- a decenas de formaciones del shoegaze y el slowcore.

Tras la ruptura de Galaxie 500 en 1991, fundó una nueva banda al año siguiente. La llamó Luna y su bagaje son siete discos de estudio y uno en directo -entre 1992 y 2005-, más su renacer de 2014, con el mismo cuarteto que entre 1999 y 2005, que dio lugar al posterior disco de versiones 'A Sentimental Education' (2017), acompañado de un EP instrumental. Luna llevó a terrenos más afilados las canciones elípticas y envolventes de Galaxie 500, esas en las que Wareham aportaba una voz de tenor planeadora y texturas de guitarra a fuego lento. De Rosebuds a Broken Social Scene, la sombra de Wareham es alargada. En resumen: estamos ante, tal vez, el mayor culpable de que la cara más lacónica del Nueva York que pintaron Lou Reed y Tom Verlaine haya atravesado todos estos años y siga con nosotros en presente de indicativo. De ahí el atractivo de que ahora, en otro giro de tuerca de su inquieta carrera, vuelva a la carretera en 2025 para enfrentarse a los temas de 'On Fire' (1989), el segundo disco de Galaxie 500, su mejor obra, la de un grupo que ha logrado entrar en el club de los merecidos reconocimientos tardíos.

Asimismo, Dean Wareham formó en 2005 el dúo Dean & Britta, en colaboración con la bajista de Luna Britta Phillips. Juntos, además de publicar tres LPs y otros tantos EPs, han compuesto las bandas sonoras de las películas 'The Squid And The Whale' (2005), 'Tenure' (2009) y 'Mistress America' (2015).

Al margen de su carrera en Galaxie 500, Luna y Dean & Britta, Wareham ha firmado con su nombre el EP 'Emancipated Hearts' (2013), un LP homónimo en 2014 y el disco 'Dean Wareham Vs. Cheval Sombre' (2018), este último una colección de canciones sobre el Oeste a medias con el cantautor Cheval Sombre. El 15 de octubre de 2021 publicó un nuevo álbum, 'I Have Nothing To Say To The Mayor Of L.A.'. Y en noviembre de este 2024, acompañado de Britta Philips y Sonic Boom, sacará en Carpark Records el disco de temas navideños 'A Peace Of Us'.

Finalmente, recordar también que en 2008 firmó 'Black Postcards' (2008), un libro de memorias desmitificador publicado en castellano como 'Postales negras' (en edición actualizada en 2012).