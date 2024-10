Arte, solidaridad e inclusión en el Teatro CajaGranada con un espectáculo flamenco

Arte, solidaridad e inclusión son las tres palabras que definen el espectáculo Flamenco inclusivo 'Las palabras van al aire' que se vivirá el próximo 17 de octubre en el Teatro CajaGranada, inspirado en la obra del gran poeta Federico García Lorca.

Este evento, organizado en apoyo a la Asociación Down Granada, busca recaudar fondos para la inclusión de personas con síndrome de Down a través del arte y la cultura flamenca inclusiva.

A partir de las 20:00 horas, figuras del flamenco como Mari Gómez, Mariola Lupiañez, Conchi 'La Piti' y Mercedes Sanpedro llenarán el teatro con su apasionado cante. Al baile, disfrutaremos del arte de Verónica Ramal, Priscila Pérez y Laura Hidalgo, quienes nos deleitarán con su cuadro flamenco. La música estará a cargo de reconocidos guitarristas como Rafael Hoces y Pepe Agudo, Enrique Durán, acompañados por el violinista José Antonio Rodríguez, Miguel Camposo bajista internacional, la pianista y flautista Elvira Cano, y los percusionistas Pancho Brañas y Daniel López. Colaboración especial Carlos López y Antonio Gijón. Además, el espectáculo contará con la participación especial del grupo Rodríguez Celtic Band, ofreciendo una fusión única de música celta y flamenca.

Este evento se hará posible gracias a solidaridad de este grupo de artistas con la dirección y coordinación de D. Daniel López López y al programa 'Ayudamos a los que Ayudan. Cesión de espacios', promovido por CajaGranada Fundación y CaixaBank, que ha cedido amablemente el espacio para apoyar esta noble causa.

Se trata de un espectáculo inclusivo que cuenta con la participación de personas con síndrome de Down, demostrando sus capacidades y, una vez más, rompiendo barreras y reivindicando su derecho a ser ciudadanos de pleno derecho. Tendrá lugar el próximo 17 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro CajaGranada, el precio de la entrada es de 12 euros. Puede adquirirse en la web de CajaGranada.

Los fondos recaudados se destinarán a la Asociación Down Granada para continuar con su labor en la promoción de la inclusión de personas con síndrome de Down en la sociedad granadina. Para quienes no puedan asistir, existe la opción de colaborar a través de la Fila 0 con un donativo a la cuenta bancaria de la asociación, o a través de bizum al 01498.

Este espectáculo promete ser una noche mágica e inolvidable, donde el arte y la solidaridad se unirán en beneficio de una causa noble.