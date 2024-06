¿Sentarse en una mesa que ya está ocupada? La curiosa costumbre que tienen los irlandeses

Irlanda se distingue como un destino europeo de ensueño, donde la belleza natural se entrelaza con la historia y la cultura de manera única. Desde sus paisajes pintorescos, adornados por lagos serenos y bosques ancestrales, hasta sus atardeceres que parecen pintados a mano. Pero lo que más destaca la usuaria de TikTok @laralladas es una costumbre que tienen los irlandeses a la hora de sentarse en un bar.

Según esta usuaria, una de las costumbres más peculiares en Irlanda es que, en bares o terrazas, si no encuentras asiento, puedes sentarte en cualquier mesa disponible, incluso si ya hay personas allí que no conoces. De manera similar, si ya estás sentado disfrutando de tu bebida tranquilamente, es común que personas desconocidas se sienten a tu lado, lo cual puede resultar bastante incómodo, como ella misma comentó.

La tiktoker siguió relatando su experiencia así: "En un bar no había lugar y dije no hay problema, yo me llevo el trago, pero la camarera insistió en que había en una mesa un chico muy majo y que me sentara con él. Me llevó hasta allá y él era portugués, me parece".

El vídeo que ya tiene 642.000 visualizaciones y cerca de 71.000 likes está siendo muy comentado por los seguidores y curiosos que han visto el TikTok.

"Así que las cafeterías de Irlanda son citas a ciegas...", ha expresado el usuario @angel170, acumulando más de 9.046 'me gusta'. Otra usuaria comentó. “En Irlanda la ansiedad social no existe o que”.

El vídeo está generando una reflexión divertida y reveladora sobre las diferencias culturales entre Irlanda y España en cuanto a las interacciones sociales en bares y cafeterías.