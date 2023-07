Cuida la batería de tu móvil con estas recomendaciones

Cuando usas tu móvil te habrás dado cuenta de que la batería te dura menos que cuando lo compraste. Esto se debe a su desgaste y el consumo de las aplicaciones. Por este motivo, la OCU ofrece una serie de recomendaciones para poder alargar algo más la vida útil de las baterías.

Recarga a tiempo

Esto quiere decir que intentes cargar el teléfono móvil poco antes de que se agote la batería. Si lo cargas cuando tiene todavía, puede dañar y regular indebidamente la capacidad de carga, haciendo que la batería dure menos.

Cargadores adecuados

Tienes que usar los cargadores que se recomiendan, los de la misma marca del móvil o cargadores diseñados para la carga óptima y segura del aparato electrónico. En caso de que uses otro cargador distinto, asegúrate de que tiene una tensión de salida de 5 voltios.

Vigila la temperatura

No expongas el móvil a altas o muy bajas temperaturas, es decir, en verano no lo dejes en el coche. Controla que el móvil no se caliente demasiado ni lo dejes en lugares muy fríos. Así conservarás mejor tanto el teléfono como la batería.

Guárdalo correctamente

Si no se va a usar en un tiempo el móvil, la OCU recomienda guardarlo en un sitio seco y cargado sólo a un 40% de su capacidad. No se recomienda el uso de baterías extensibles, puesto que se estropearán igual y pueden suponer una pérdida de dinero.

De todas formas, para ahorrar batería también existen una serie de recomendaciones para ti. Si tienes poca o se te ha olvidado cargar el móvil antes de salir, estos trucos te pueden ayudar a conservarla.

Cierra aplicaciones

Hay que revisar las aplicaciones que consumen energía incluso en segundo plano. Se puede ir al menú 'Ajustes' > 'Batería' para revisar las aplicaciones que consumen energía y cerrarlas.

Regular brillo de pantalla

El brillo de la pantalla es una de las cosas que más consume energía. Pon el brillo en modo automático y así estará optimizado a cada tipo de luminosidad. Si te queda poca batería, pon el brillo al mínimo.

Desconectar conexiones

Si no lo necesitas desconecta el bluetooth, el GPS, la wifi e incluso si no planeas llamadas puedes desconectar los datos. La manera más rápida de hacer esto es ponerlo en modo avión.

Modo ahorro de batería

Este modo se puede aplicar para que el teléfono se optimice automáticamente en un ahorro de batería. Esto se recomienda cuando la batería se queda por debajo del 15% de su capacidad.