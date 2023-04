Cuenca destaca que Granada “tiene estabilidad y ha avanzado en el modelo de ciudad”

El Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Granada ha acogido este jueves la segunda charla de 'Los Imprescindibles de GranadaDigital'. Miguel López, coordinador de redacción de GranadaDigital, que cumple 20 años este 2023, ha moderado la charla, que ha contado con la participación del alcalde de Granada, Paco Cuenca; el concejal de Ciencia, Innovación y Transformación Digital, Ciudad Inteligente, Infraestructura y Telecomunicaciones, Paco Herrera, y la directora académica del Festival Internacional de Poesía (FIP), Remedios Sánchez.

Miguel López ha comenzado con un repaso al fantástico 2022 e inicio de 2023 que ha tenido GranadaDigital, que ha batido sus mejores cifras de visitantes y seguidores en redes sociales, con una media de 40.000 personas diarias que entran al periódico, que por primera vez en su historia ha superado el millón de usuarios únicos en un mes, el pasado marzo. El alcalde ha felicitado a GranadaDigital por estos datos y ha indicado que es “señal de buena salud en la comunicación digital”.

Cuenca ha dado la bienvenida al Salón de Comisiones, “la sala de máquinas” del consistorio, donde se realiza “muchísimo trabajo que no se ve” y ha dado detalles sobre algunos de los enseres que allí hay, “que tienen más de 400 años”, como es el caso del pendón de Castilla, “que tiene un valor simbólico muy importante”, o la jarra en al que se sigue votando al alcalde. “Los representantes echaban un papel con el nombre y hoy se sigue haciendo igual cuando hay una votación. He tenido el honor de ser parte en una votación tres veces y el honor de representar a los granadinos. Llevamos solo 18 meses y hemos dado la vuelta a una situación compleja que había”, ha recordado.

Balance de mandato

El primer edil ha realizado un breve balance de sus más de dos años al frente de la Alcaldía de Granada, en el que ha destacado el trabajo de los hombres y mujeres que forman su equipo y “de los cerca de 3.000 funcionarios, trabajadores públicos, que están haciendo que esta ciudad funcione”. Cuenca ha resaltado los tres ejes fundamentales de trabajo que han puesto en marcha, que han sido “dar estabilidad” a la ciudad, lo que ha permitido que pueda “traer la gala de los Premios Goya o la celebración del Día de las Fuerzas Armadas”. Para Cuenca, se ha ganado “en credibilidad y confianza” y también se ha “ido avanzando en el modelo de ciudad”, tanto “a nivel de industria como en materia de cultura, turismo, ciencia y tecnología”. “Estamos trabajando en una ciudad metropolitana. También tenemos la ayuda a pequeños negocios, hemos sido capaces de multiplicar por seis las ayudas al pequeño comercio”, ha resaltado.

En el segundo bloque de la charla de ‘Los Imprescindibles de GranadaDigital’ ha participado el concejal de Ciencia, Innovación y Transformación Digital, Ciudad Inteligente, Infraestructura y Telecomunicaciones, Paco Herrera. Cuenca ha destacado que es “uno de los científicos más reputados de la inteligencia artificial” y “aporta ese saber y talento” a su equipo de trabajo, lo que hace que “impacte en que las empresas miren a Granada”.

Herrera ha comentado que el proyecto de cambio de modelo productivo basado en ciencia, innovación y tecnología ya estaba en marcha cuando llegó él como concejal al Ayuntamiento de Granada y que se ha sumado a él para “sumar y avanzar en ese ecosistema de tecnología”. “Estamos trabajando con el círculo tecnológico y empresas para ir avanzando en ese modelo productivo. En la Feria de Empleo que se ha celebrado, la mayoría de ofertas eran en el ámbito tencnológico. Es una realidad. La ciudad tiene muchos puestos de trabajo en este ámbito”, ha señalado. Cuenca ha añadido que todas las empresas que llegan a Granada “detrás de esos proyectos científicos necesitan consumir y luego quedarse en la ciudad”.

"La ciudad de la inteligencia artificial"

Sobre la decisión de que la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) sea para A Coruña y no para Granada, Cuenca ha comentado que “de forma unánime” hay “un Pacto por Granada” en el que están “sentadas en una misma mesa todas las entidades públicas y privadas” y han decidido que “hay que defender la ciudad”. Cuenca ha explicado que hicieron un recurso porque no estaban de acuerdo con la decisión y Herrera ha señalado que han puesto una demanda, en la que han destacado que querían una valoración en función de los criterios en el BOE. Ambos han resaltado que el Hub Digital en Cetarsa se ha creado gracias a todo el trabajo de preparación para la Aesia, porque han visto que se necesitaba. “Ahora mismo tenemos el polo tecnológico alrededor de Cetarsa, el centro de datos de Hacienda, ADIA Lab crea aquí en Granada un gran centro de tecnología de IA con grandes científicos a nivel mundial. Estamos creando iniciativas para empujar el ecosistema. La Aesia tiene un valor sentimental. Estamos consiguiendo crear un conjunto de palancas para ser la ciudad de inteligencia artificial. Que vengan nuevas empresas y que crezca el sector productivo”, ha señalado Herrera, que ha resaltado como ejemplos a Omega o Seven Solutions, “ramas de las multinacionales, quieren seguir en Granada”.

El vicepresidente de AJE Granada, Alejandro Aguado, ha sido el siguiente participante en la charla de ‘Los Imprescindibles de GranadaDigital’, quien ha destacado que si se pretende que la ciudad crezca y haya generación de riqueza, tienen que apoyarse mutuamente las instituciones públicas y privadas. “Para que el engranaje funcione, hay que apoyar al emprendimiento”, ha señalado. Cuenca ha comentado que intentan apoyar a las empresas, con bonificaciones en algunos impuestos, aunque hay otros que no pueden tocar. Alejandro Aguado ha indicado que son “ayudar superimportantes porque los inicios son muy complicados”. “Ese acompañamiento y apoyo es muy necesario”, ha apuntado.

Cuenca ha comentado que las empresas le piden “que les faciliten trámites” y les “doten de espacios para que el inicio sea más fácil” y en esto está contribuyendo el Ayuntamiento de Granada. El alcalde ha recordado que se ha bajado el periodo medio de pago a proveedores, que está en 50 y tantos días, y que el plan de ajuste “ha funcionado bien” y el consistorio tiene “una buena ratio”. También ha comentado que atienden las demandas de las empresas y van a crear espacios de coworking, una especie de vivero, y van a compartir servicios.

El último bloque de ‘Los Imprescindibles de GranadaDigital’ ha estado dedicado a la cultura y ha participado Remedios Sánchez, la directora del Festival Internacional de Poesía, quien ha puesto en valor esta cita, que tiene “una trayectoria consolidada y prestigio” y necesita “un apoyo”. También ha hecho hincapié en que el tejido productivo de Granada “es muy potente” y “esos grandes artistas” tienen que “protegerlos”. “Granada es ante todo talento”, ha remarcado.

Necesidad de "un turismo de calidad"

La directora del Festival de Poesía ha subrayado que el evento ha completado aforo en todos los espacios y que su proyección internacional ha crecido con la trasmisión por streaming en América Latina y Estados Unidos. También que la gente que acude a los actos “se enamora de Granada” y que la ciudad necesita “un turismo de calidad, no un turismo masivo, que pernocte y disfrute de Granada”.

Cuenca ha resaltado que han intentado que Granada recupere “la autoestima y el prestigio” y que ha pasado de ser conocida como “la capital del botellón” a serlo por su “Festival de Poesía, Festival de Música y Danza, Día del Libro y otros eventos”. “Se están construyendo seis hoteles de cinco estrellas y va en la línea de lo que dice Remedios, que la gente no venga solo a visitar la Alhambra y se vaya, sino que disfrute de la agenda cultural de la ciudad. Que quien venga, se quede, venga más gente y gaste más dinero. En Granada vamos a ser la segunda plaza mejor de Andalucía en hoteles de nivel”, ha indicado. Por “la buena planta hotelera” Granada va a coger la Cumbre de Jefes de Estado, ha remarcado también Cuenca.

Mantener “la autoestima y el prestigio de Granada”, así como su “excelente programación cultural” es en lo que ha incidido Cuenca, quien ha dicho que hay que “redoblar el esfuerzo para que haya más empresas que estén en sinergias con grandes eventos”. El alcalde también ha señalado en este punto que “afortunadamente” se ha mejorado en la red de trenes, aunque todavía es “muy mejorable” en horarios y frecuencias, pero que “el Avant con Málaga ha dado mucho y las redes que comunican hacia Antequera y Madrid y las obras hacia el Levante avanzan”. “Hay un gran reto por delante y espero saldar pronto la conexión del aeropuerto con Madrid a primera hora. Hemos recuperado París y Londres. Ya estamos en el Corredor Mediterráneo. Voy tocar la puerta para mejorar conexiones”, ha resaltado.

Para finalizar, Miguel López ha preguntado al alcalde por la posibilidad de que, por fin, se pueda romper la maldición de que el Granada CF y el Covirán Granada estén en la máxima categoría. “Ojalá. Llevamos un par de añillos ahí en ese pomada. Hoy hay muchas ciudades que ya les gustaría tener en Primera y Segunda lo que tiene Granada en los deportes más seguidos. Tenemos también en natación, badminton, etc una legión de jóvenes haciéndolo muy bien. Estoy convencido de que más pronto que tarde, tendremos los dos equipos en Primera”, ha apuntado Cuencia, quien ha recibido una insignia por el 20 aniversario de GranadaDigital entregada por Karmele Torres, directora de operaciones del periódico nativo digital de Granada.

Galería