Llega a granada la exposición 'Picasso los libros ilustrados' para conmemorar los 50 años de su muerte

El delegado de Turismo, Cultura, y Deporte, Fernando Egea acompañado por el director de la Casa Natal Pablo Picasso, José María Luna Aguilar; el experto y coleccionista del autor malagueño, Rafael Inglada y el director de la Biblioteca de Andalucía, Javier Álvarez han visitado este jueves la exposición ‘Picasso, los libros ilustrados’ compuesta por 29 obras pertenecientes a la propia institución bibliográfica, la casa Natal del pintor y al especialista, que podrá verse hasta el próximo 22 de mayo.

La exposición, que se puede disfrutar en el hall de las bibliotecas Pública Provincial y de Andalucía exhibe 29 obras bibliográficas valiosas, con la siguiente composición: La Biblioteca de Andalucía ha suministrado nueve obras de ediciones con ilustraciones de Pablo Picasso; cinco piezas llegan desde la Biblioteca del Museo Casa Natal Picasso, Málaga, ciudad desde la que llegan otras seis que vienen de la colección privada de Rafael Inglada y por último están los nueve libros de ediciones de bibliofilia, que son las más destacadas donde predominan las recreaciones de clásicos de la literatura española, dónde el pintor ofrece una versión personalísima de estas obras, que pertenecen a la institución bibliográfica granadina.

El 8 de abril de 1973 moría en la ciudad francesa de Mougins el pintor Pablo Ruiz Picasso. Malagueño de nacimiento y con una obra pictórica universal, sin embargo fue un creador no solo de pintura, también de escultura, de cerámica, de escenografías para teatro y de obras donde el libro es el protagonista. Esta faceta es un terreno no muy conocido de su obra creativa pero para aquellos que se dedican al mundo del libro es un terreno sorprendente, no solo por las ediciones que pueden considerarse habituales, es decir aquellas que van acompañadas de reproducciones de ilustraciones realizadas por Picasso, sino por las ediciones de bibliofilia donde se encuentran los ejemplos más personales.

La Biblioteca de Andalucía conserva ejemplares que pueden incluirse en ambos grupos y que con motivo de la celebración del 50 aniversario de la muerte de Picasso ha querido mostrar a todas aquellas personas interesadas en este tipo de material. El número de ejemplares seleccionados para esta exposición se completará con las aportaciones de obras procedentes de Málaga, concretamente la Biblioteca del Museo Casa Natal Picasso y de la Colección Rafael Inglada.

La muestra exhibe nueve ediciones con ilustraciones de Picasso de la Biblioteca de Andalucía. Estas ediciones fueron realizadas con la colaboración del pintor como ilustrador al abrigo de la amistad, la afinidad y la complicidad con los autores de los textos. Amistad con Jean Cocteau, Paul Eluard o Jaime Sabartés; afinidad con Ambroise Vollard o Christian Zervos, y complicidad con Cesáreo Rodríguez-Aguilera o George Waldemar, sus grandes apoyos al inicio de su etapa creativa.