CSIF Granada defiende que no se dé ni un paso atrás en “tiempos complicados” para avanzar en Igualdad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el lema 'Ni un paso atrás' denunciando las situaciones de discriminación, abuso y violencia que sufren las mujeres en todo el mundo.

De este modo, el sindicato se ha concentrado en la mañana de este miércoles en la puerta de su sede para leer un manifiesto y denunciar que “nos encontramos en tiempos complicados para el avance en igualdad” en los que “se reabren debates sobre derechos ya conseguidos”, al tiempo que “las diferencias políticas y la polarización dividen una lucha cuyo objetivo final debería ser claro: conseguir la plena igualdad”. Ante ello, CSIF ha llamado a “no olvidar nunca que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa para afrontar este reto”. Además, a partir de las 18 horas, el sindicato se sumará, como en años anteriores, a la manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer que recorre el centro de la capital desde los Jardines del Triunfo.

Durante la lectura del manifiesto por el 8 de marzo, la responsable de Igualdad de CSIF Granada, Ascensión Serrano, ha puesto el acento en las dificultades diarias que sufren las mujeres en el ámbito laboral “como los contratos parciales, temporales, la falta de conciliación y corresponsabilidad”, a lo que hay que unir que “la brecha salarial de género se ha estancado y la igualdad retributiva con los hombres no será efectiva hasta dentro de 50 años”, prosigue el manifiesto. Serrano ha recordado que “en la provincia de Granada el desempleo tiene rostro de mujer, donde seis de cada diez personas sin empleo son mujeres”. Junto a esta cifra, la responsable sindical ha remarcado que en la provincia las mujeres ganan casi un 16% menos al año, que se traducen en una pérdida anual de 3.000 euros para el colectivo femenino y en un total de 57 días de trabajo gratuito para ellas”.

Por ello, “desde CSIF apostamos por seguir trabajando día a día, firmes por conseguir una igualdad real, con acciones como la negociación de planes de igualdad, sensibilizando, formando, ampliando derechos laborales para mujeres víctimas de violencia de género y reivindicando mejoras en la legislación actual, entre otras”, ha añadido la responsable sindical.

Igualmente, Ascensión Serrano ha aludido a la violencia de género, “una lacra insoportable que sigue golpeando con dureza a las mujeres, como nos muestran las estadísticas oficiales año tras año, 49 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en 2022 y en lo que va de año ya se han registrado nueve asesinatos. Es necesario avanzar hacia una educación libre de violencia machista y centrada en la igualdad”.

“Si las desigualdades y la violencia persisten es porque no se están abordando correctamente las causas que lo generan. Debemos darnos cuenta de que no son problemas individuales, sino un problema social que tenemos que abordar desde todos los ángulos. No conseguiremos la igualdad plena entre hombres y mujeres hasta que la sociedad española en su conjunto asuma este desafío como una prioridad de todas y todos”, concluye el manifiesto.

Medidas para avanzar hacia la Igualdad real

CSIF propone la inclusión de la perspectiva de género de forma transversal en todos los ámbitos, políticas públicas, sociales, empresas privadas y administraciones y defiende tolerancia cero a la violencia contra la mujer, así como un análisis y evaluación anual de la brecha salarial de género con especial atención a la retribución por trabajo de igual valor.

La implantación de medidas de conciliación sin pérdida retributiva, así como fomento de la corresponsabilidad mediante campañas formativas y de sensibilización es otra de las propuestas de la organización sindical, que aboga también por la negociación y puesta en marcha de Planes de Igualdad todavía pendientes tanto en la empresa privada como en las administraciones públicas.

Igualmente, CSIF pide la creación de la figura del delegado sindical especializada en Igualdad y contra la violencia de género en cada centro de trabajo que pueda velar por el cumplimiento de la Igualdad dentro del ámbito laboral.

CCOO y UGT exigen cumplir la normativa en materia de igualdad para acabar con las brechas

Delegadas y delegados de UGT y CCOO han participado en una concentración en la sede de los sindicatos, con motivo del Día Internacional de la Mujer. En el transcurso del acto, las responsables de Mujer de CCOO, Clara Castarnado, y de UGT, Elisenda Sánchez han leído un manifiesto conjunto elaborado por ambas organizaciones. Además, han llamado a participar en la manifestación convocada por la Plataforma 25N/8M.

Elisenda Sánchez, Secretaria de Igualdad de UGT Granada, ha puesto de manifiesto el compromiso del sindicato para "lograr que la igualdad entre mujeres y hombres se convierta en una realidad, y alcanzar una sociedad más justa, inclusiva y solidaria, puesto que, además de un derecho fundamental y una cuestión de justicia, la igualdad es un objetivo prioritario e irrenunciable para la organización y para la democracia que constituye una necesidad social y de nuestra economía".

La representante de UGT reivindica, entre otras cosas, "continuar con las mejoras brindadas por la reforma laboral e impulsar medidas de igualdad a través de los convenios colectivos y los planes de igualdad, cumpliendo la normativa". Además, opina que "hay que reforzar a la Inspección de Trabajo para asegurar el cumplimiento efectivo de las normas, endurecer las sanciones ante los incumplimientos e incrementar y mejorar las políticas activas de empleo con perspectiva de género, así como adoptar políticas con perspectiva de género en todos los ámbitos, especialmente en el de los cuidados".

Y ello, sin olvidar que "hay que combatir la violencia machista desde los centros de trabajo", asegura la ugetista, adoptando protocolos de acoso sexual y acoso por razón de sexo. También, dice, hay que invertir en educación en igualdad para lograr una cultura libre de violencias machistas.

Por su parte, la secretaria de la Mujer de CCOO Granada, Clara Castarnado, ha confirmado que "las delegadas y los delegados de CCOO en los centros de trabajo son un freno a la discriminación y a la violencia machista". “Luchan día a día por la igualdad y contra el acoso sexual y por razón de género, detectando este tipo de situaciones, y utilizan la negociación con perspectiva de género implantando cada vez más y mejores planes de igualdad en las empresas”, ha asegurado la responsable sindical.

Y es que en Granada, la precariedad y el desempleo tienen rostro de mujer. El 75% de la contratación a tiempo parcial la ocupan las mujeres, y según los últimos datos del SEPE, el 58% de las personas paradas de nuestra provincia son mujeres. Las retribuciones y los pluses, denuncia la responsable sindical, "premian características asociadas al trabajo masculino como el esfuerzo o el presentismo, mientras las que se ocupan de los cuidados son mayoritariamente mujeres". En su opinión, "todo esto ocurre porque seguimos viviendo en una sociedad machista".

Por todo ello, la responsable de Mujer de CCOO Granada ha defendido la necesidad de que los cuidados se distribuyan de forma igualitaria y así permitir que las mujeres tengan un desarrollo profesional en las mismas condiciones que sus compañeros. Las ocupaciones con mayor salario están masculinizadas, denuncia Castarnado (CCOO) y por ello, el sindicato reivindica subida de los salarios en convenios colectivos, con cláusulas de igualdad en la negociación colectiva.