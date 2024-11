Crónica del ascenso y caída de los raperos Ayax y Prok

Con 33 años, los gemelos más conocidos del panorama artístico urbano, Ayax y Prok, ya saben lo que es probar las mieles del éxito y lo que eso puede suponer cuando algo se tuerce, se sea o no culpable de ese giro de acontecimientos. La suspensión del concierto del dúo granadino en el WiZink Center de Madrid ha sido la gota que ha colmado el vaso de una situación insostenible en lo que a caída de reputación se refiere.

Porque la historia de estos dos hermanos, vecinos del barrio granadino de Haza Grande, está repleta de momentos en los que el carisma y el talento de ambos se han entremezclado con situaciones complejas y difíciles con la Justica. Lo que ellos convirtieron en una seña de identidad, bajo influencias de los raperos estadounidenses de los 90, se ha convertido en su talón de Aquiles. Los testimonios alrededor de su comportamiento han llenado las redes sociales, han generado crispación con artistas de su mismo género y les ha colocado en el centro de las miradas en lo que respecta a la lucha contra la violencia sexual se refiere en nuestro país.

Los orígenes y primeros éxitos de Ayax y Prok

Ayax y Adrián Pedrosa (1991) pronto comenzaron a sacar la vida de barrio a borbotones en sus rimas por las calles del Albayzín, ya que con 12 años eran más que conocidos sus versos que caían desde lo alto de la ciudad de Granada hasta las mismas calles del centro. Desde muy jóvenes desarrollaron un gran interés por la composición poética, mientras también mostraban grandes aptitudes para las artes plásticas tales como la pintura y el dibujo, lo que dejó muy en claro desde un principio que su recorrido iba a ser completamente artístico. Adrián (Prok) se dedicó a la poesía y el graffiti, mientras que Ayax, que también dibujaba, empezó a hacer sus primeras letras de rap. Pasión por la letras que contagió el uno al otro, que pronto dejaron de compartir al tener su primer problema con la Justicia.

Con unos 17 años, ambos artistas - como declararon en el podcast 'The Wild Project' - fueron separados al ser recluidos, durante un año, en un centro de menores al saltarse la libertad vigilada y cometer una agresión a un guardia civil durante una revisión de pena. Tras casi un año sin verse, juntaron sus experiencias, escritas en ese periodo de separación, y empezaron a componer juntos y a pensar en un proyecto común como grupo.

Tras un año fuera de las calles, ambos las hicieron suyas con esas voces rotas y desgastadas y esa rimas veloces y llenas de alusiones al maltrato policial, a la hambruna y al desamor que pronto, y gracias a las redes sociales, comenzaron a expandirse por todo el territorio nacional. Crecimiento exponencial y sin frenos que les impulsó a lanzar en 2018 su álbum 'Cara o Cruz'. Un trabajo que les catapultó a la fama, fuera de los límites del 'underground'. Ayax y Prok estaban de moda, consiguieron un Triple Disco de Platino y todo el mundo quería tener en su plató o programa a los dos desgarbados hermanos, llenos de carisma y sin pelos en la lengua.

Más de 80 videoclips de los dos raperos, que se atrevieron a probar cada uno la experiencia de ir en solitario, aunque uno siempre estaba detrás del otro. Un comportamiento muy habitual en hermanas y hermanos gemelos, ya que esa conexión tiene un cariz más que especial. Una relación que no solo era visible durante la adolescencia, sino que siempre había llamado la atención de conocidos y extraños en locales y fiestas por la ciudad de la Alhambra.

La llegada a la cima artística

La fama, como suele pasar por el sur de España, les empujó como una botella de champagne hacia el norte. Madrid, Barcelona y el Albayzín se convirtieron en sus puntos claves para la creación de sus siguientes trabajos. 'Rojo y Negro' (2018), 'Le cri de la Rue' (2021), 'Juglar del Siglo XXI' (2021) y '16 Millas' (2023) se convertían en éxitos instantáneos en la industria urbana del país, abriendo escenarios que eran impensables llenar cuando componían sus primeros temas en Haza Grande. Actividad musical que Ayax ha compaginado con cuatro trabajos en cine y series, siendo uno de los principales atractivos de 'Hasta el cielo', 'Rainbows' y la película dirigida por Clara Bilbao 'Tratamos demasiado bien a las mujeres'.

Mientras los proyectos no paraban de presentarse sobre la mesa de los hermanos Pedrosa, llegó la cita más esperada para cualquier artista, de cualquier género en España. Bajo el nombre 'Los gemelos Tour', los granadinos pondría punto y final a la gira en el WiZink Center de Madrid el próximo 28 de marzo de 2025. Una fecha que les colocaba en los altares del rap español y que evidenciaban el tremendo ascenso de estos jóvenes artistas.

Carmen Fallarás y @DenunciasGranada reventaron el globo

Lo que siempre había sido una conversación de bar y tapas sobre el comportamiento de Ayax y Prok en fiestas y distintos ambientes se convirtió, de la noche a la mañana, en el tema principal en los principales canales de redes sociales. La publicación de la periodista de un mensaje de una mujer, supuestamente víctima de una agresión sexual por parte de los dos hermanos, fue el germen de la creación de una cuenta de Instagram que comenzó a recopilar y a publicar testimonios de mujeres que podrían haber sufrido distintos tipos de abusos por parte de "dos conocidos gemelos de Granada". La noticia corrió como la pólvora y las publicaciones fueron creciendo, como la repercusión de las mismas.

Ya con la bomba activada, comenzó el carrusel de acciones que han provocado la caída a los infiernos públicos y sociales de los granadinos. El comunicado lanzado por ambos en sus redes sociales no fue recibido con buenos ojos, ya que no venían respaldado por su agencia de representación y solo se pudo leer de manera breve en stories de Instagram. Un comunicado en el que no se mencionó la posibilidad de tomar medidas legales y que parecía, más bien, una mensaje en tono amenazante a las personas detrás de la cuenta @DenunciasGranada. Eso solo hizo crecer la expectación por los siguientes testimonios a compartir por el perfil, llegando a superar ya los 32.000 seguidores, pese a no mostrar en ningún momento una denuncia oficial y física por cualquiera de las personas que han compartido algunas de estas terribles experiencias.

En este punto de la historia, comenzaron las declaraciones y tomas de decisiones empresariales. Taste The Floor, agencia de representación de los artistas, decidió borrar todos los contenidos relacionados con Ayax y Prok, manifestando su "repudia ante posibles actos de abuso sexual y esperando que la justicia haga su función". Una decisión que fue respaldada por otros artistas del género urbano que trabaja con el apoyo de esta importante empresa y que publicaron en sus perfiles personales opiniones al respecto, mientras querían separar sus carreras de cualquier tipo de relación con los raperos. El caso más sonado fue el del componente del grupo granadino La Plazuela, Nitro, que quiso aclarar su inexistente relación con los gemelos y reprochaba su actitud.

Su mensaje en redes desató una gresca en la que participó Prok, después de días en silencio, acusando al músico granadino de comportamientos similares en algunos de los eventos que compartieron. Algo que el Nitro negó en un vídeo de redes sociales que aún puede verse en su perfil de Instagram. A esta decisión de romper el silencio por parte de Prok, le siguió la de Ayax de desactivar su perfil personal en esta red social, donde estaba recibiendo mensajes de forma continua. Una decisión que poco tardó en revertir y desde el cuál decidió volver a hablar del tema denunciando que hay "alguien detrás de todo esto que se la quiere jugar", ya que se han contado "cosas íntimas que saben muy pocas personas y puede intuir quién es".

Con todo en ebullición y con mucho aún por saber de este caso, llegó el anuncio por parte de la promotora del concierto en el WiZink Center de cancelar el mismo. En el comunicado por el mismo estamento del recinto madrileño anunciaron su rechazo absoluto a los supuestos comportamientos de los artistas y aclararon que "el importe íntegro de las entradas adquiridas será devuelto de manera automática".

La rueda no va a dejar de girar y ya se han anunciado en distintos perfiles de redes sociales, en colaboración con asociaciones en defensa de los derechos de la mujer y en la lucha contra los delitos de violencia sexual, la convocatoria de una concentración para el próximo día 22 de noviembre en la Plaza de Triunfo.