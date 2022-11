Cristiano Felicio: "Desde que llegué aquí, mi objetivo es llegar a los Playoffs"

Desde que llegó a Granada, Cristiano Felicio se ha convertido en toda una sensación entre los aficionados rojinegros. Su superioridad sobre el parqué unida a su eterna sonrisa está conquistando una ciudad de la Alhambra que vive sus mejores días en el regreso a la ACB. Con el partido ante el Barcelona en el horizonte, el pívot brasileño habla sobre su relación con Petit Niang, el gran inicio de temporada del Covirán Granada y se atreve a soñar con una posible Copa del Rey.

Pregunta: ¿Cómo ha sido su experiencia con Brasil en las últimas Ventanas FIBA? ¿Cambiaría el formato?

Respuesta: Siempre me gusta jugar con Brasil, es único cada vez que vas con tu selección y puedes defender su camiseta. Fue una experiencia increíble las últimas Ventanas FIBA. Aun así, creo que es muy poco tiempo. Viajar durante más de diez horas, jugar dos partidos en apenas cuatro días, volver a viajar otras tantas horas para volver aquí y volver a jugar con tu equipo. Creo que el formato debería mejorarse, sobre todo, para ayudar a los jugadores. No sé si lo van a cambiar, pero sería lo mejor para nosotros, son demasiados viajes y partidos para nuestros cuerpo.

P: Han sido cinco instalaciones para entrenar en apenas unas semanas. Pablo Pin comentó que era el jugador al que más le había sorprendido esta situación. ¿Qué opina al respecto? ¿Le ha afectado físicamente?

R: No es lo mejor para nosotros cambiar tantas veces de pista, pero es algo con lo que tenemos que lidiar. Somos jugadores profesionales y lo único que tenemos que pensar es en entrenar. Las pistas son muy distintas entre ellas, pero por suerte no he sufrido ningún problema físico por los cambios.

P: ¿Ha cambiado su visión del equipo desde que llegó al club?

R: Antes de venir pude ver algunos partidos de pretemporada, de hecho el primero que vi fue contra Unicaja. Lo que haces en pretemporada es muy distinto a lo que haces durante el año. El equipo está construyendo su química, nuevas piezas, los jugadores se tienen que conocer y compenetrarse. Una vez comenzó la competición, ya sabíamos cómo jugar, qué necesitábamos cada uno. Las expectativas antes y ahora, obviamente han cambiado. Creo que no mucha gente esperaba que ganásemos los partidos que hemos ganado. Estamos demostrando lo concentrados que estamos, lo importante que es cada día para nosotros, cada entrenamiento. No hay ego en el equipo, solo jugamos el uno para el otro.

P: Es su primera temporada en la ACB, ¿cómo está viendo la competición y cómo ve a su próximo rival, todo un Barcelona?

R: Es una liga muy dura, hemos visto varios partidos ya en los que un equipo debía ganar a priori y ha acabado perdiendo. Todos los equipos pueden dar la sorpresa. El partido contra Barcelona es uno de los más difíciles, tienen una gran historia detrás, siempre están preparados para jugar y ganar. Su derrota ante Badalona va a hacer que sea más difícil y duro para nosotros el enfrentamiento con ellos. Por suerte tenemos toda la semana para preparar el encuentro y ellos han jugado dos antes del nuestro. Quién sabe, lo mismo damos la sorpresa.

P: A principio de temporada, GranadaDigital pudo hablar con Petit Niang sobre su rol en el equipo. Este asumió que este año debía aportar el máximo, quizás desde el banquillo. Petit está sorprendiendo a todos por su gran nivel. ¿Cómo lo ve desde su perspectiva de compañero de vestuario? ¿Hay una competitividad sana entre ambos?

R: Petit lo está haciendo genial. Siempre viene con ganas de entrenar, de escuchar a los demás los consejos que le tiene que dar. Nos ayuda muchísimo y nosotros le ayudamos a él. Él sabe lo que tiene que hacer, aunque sea desde el banquillo. Ha hecho grandes partidos y estoy muy contento por cómo lo está haciendo. Siempre hay una competición por la posición. Todos queremos jugar, pero nos estamos haciendo mejores entre nosotros.

P: El equipo lleva cinco victorias en ocho jornadas, unos números cuanto menos esperanzadores para conseguir la salvación. ¿Cree que se conseguirá la permanencia pronto o habrá que sufrir hasta el final?

R: Desde que llegué aquí, mi objetivo es llegar a los Playoff. Sé que tenemos muchos partidos por jugar, pero siento que estamos en una buena posición ahora y tenemos que seguir trabajando por ello. Primero obviamente ganar los partidos que necesitamos para mantenernos en la ACB. Llegar a los Playoffs o a la Copa del Rey sería increíble.

P: La afición y el club están muy contentos con su llegada al equipo. ¿Tendremos Cristiano Felicio para rato en Granada?

R: Me encanta Granada, aquí la gente disfruta muchísimo del baloncesto. Es increíble cuando tienes tanta gente apoyándote. La ciudad también me encanta, al igual que la comida. Es una ciudad donde me veo jugando mucho tiempo, no se sabe que puede pasar en el futuro, pero sí me veo aquí más años.