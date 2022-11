Tres páginas del calendario han pasado desde la última vez que el Granada ganó como visitante en Liga. Era un caluroso mes de agosto y el conjunto rojiblanco iniciaba su temporada en Can Misses, con Aitor Karanka en el banquillo y la ilusión en cotas más elevadas que el Mulhacén. Nadie podía entonces imaginar que con aquel golazo de Matías Arezo se conjuraba una maldición que viene lastrando al cuadro nazarí desde entonces, que en buena medida ha propiciado la destitución del entrenador vitoriano y que ha ocasionado un trauma en el vestuario. Pero para Paco López, todavía aclimatándose al banquillo de Los Cármenes, todo eso quedó atrás. Quiere hacer una cuenta nueva y empezar a sumar como huésped desde este domingo (16:00 horas). El combinado granadino visita al Leganés, en un contexto distinto, para medir la ascensión pepinera y hacer frente al miedo escénico.

Para el técnico rojiblanco, en este complejo a domicilio influye sobremanera el factor mental y emocional. Por ello incidió en su rueda de prensa previa al encuentro en la idea de construir una “mentalidad ganadora”. "El pasado es pasado. El presente es lo que hay que vivir, en lo que nos tenemos que centrar. Lo más inteligente es poner el foco en el trabajo y no en las consecuencias", señaló. Cree haber identificado el problema, como también detectó que el equipo se derrite cuando encaja, pero ahora debe encontrar la solución. En Copa, en su debut al frente del cuadro nazarí, ya logró ganar fuera de casa, pero la prueba con fuego real es en Butarque.

Espera un Leganés alegre después de haberse repuesto del bache inicial. Aunque permanece muy lejos de los puestos a los que aspira -es 13º con 21 puntos-, no pierde en Liga desde hace un mes y ha sumado 11 de los últimos 15 puntos en juego. Tropezó en Copa, pero la inercia de los de Imanol Idiákez es positiva. Amenazan tres viejos conocidos del granadinismo, a los que no les temblaría el pulso si se les pone por delante la oportunidad de ejecutar la temible ley del ex. De ellos, cabe esperar que Nyom y Dani Raba sean titulares, mientras que Fede Vico aguardará en el banco. El atacante cántabro, que salió este verano del Granada sin apenas enfundarse la elástica rojiblanca horizontal, llega al choque en racha, aunque el goleador pepinero es José Arnaiz. El cuadro madrileño no podrá contar con Gaku Shibasaki, en Catar con Japón, y tiene en duda la presencia de Miramón. Recupera, no obstante, a Dani Jiménez, Durmisi, Neyou y Omeruo, si bien solo este último parece pugnar por la titularidad.

Confeccionar la posible alineación de Paco López este domingo se adentra en el campo de la adivinación. El técnico rojiblanco recupera a Matías Arezo, que la semana pasada se ausentó por el fallecimiento de su suegro, a Rochina y a Njegos Petrovic, con lo que las alternativas aumentan, en especial en el centro del campo. Viene actuando con tres centrales y Melendo reconvertido en la medular, pero no sería descabellado pensar que puede cambiar el dibujo. De hecho, en su comparecencia ante los medios sugirió la posibilidad de actuar con dos delanteros.

Raúl Fernández permanecerá bajo palos y, en principio, también lo harían los cinco defensas que saltaron de inicio contra el Albacete. De ahí en adelante, sí se prevén cambios. Petrovic puede retornar al once para aportar consistencia a la franja ancha del terreno de juego, donde Petrovic no sería ya el único mediocentro natural. Esto mantendría a Víctor Díaz fijo en la defensa y adelantaría la posición de Melendo, a priori titular como enganche. Arriba, la lucha se endurece por ostentar dos puestos. Callejón y Jorge Molina van ganándose la confianza del técnico, goleador el motrileño, lo que parece situarles un pasito por delante del resto de atacantes en la carrera, pero Uzuni, con quien apenas ha podido contar Paco López hasta el momento, no es una laxa competencia. Tras disputar algunos minutos la pasada semana, recién llegado de la concentración albanesa, apunta a repetir suplencia, junto a Matías Arezo y el revulsivo Bryan.

La alineación de este domingo puede empezar a parecerse al equipo ideal en la mente del valenciano, como en sí el encuentro puede ser una muestra del Granada que verá la hinchada de aquí al final del curso, al menos, lejos de Los Cármenes. Una victoria nazarí sería terapéutica y empujaría al conjunto rojiblanco hacia arriba en la tabla. Si los resultados le acompañan, tiene la oportunidad de cerrar la jornada a dos puntos del ascenso directo. Tras la goleada al Albacete, aun en superioridad numérica, sería un golpe sobre la mesa de Segunda.

Alineaciones probables:

CD Leganés: Asier Riesgo; Cissé, Nyom, Omeruo, Jorge Sáenz, Josema; Undabarrena, Rubén Pardo; Dani Raba, Juan Muñoz y José Arnaiz.

Granada CF: Raúl Fernández; Ricard, Miguel Rubio, Víctor Díaz, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Petrovic, Meseguer, Melendo; Callejón y Jorge Molina.

Árbitro: Adrián Cordero Vega, del comité cántabro.