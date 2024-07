El Covirán fija su mirada en Gian Clavell para su penúltima incorporación

Tras varios días sin noticias sobre los movimientos del Covirán Granada en el mercado de fichajes, aparece un nuevo nombre que podría ser la penúltima pieza para completar la plantilla de cara a la tercera temporada en la ACB. Gian Clavell, internacional con Puerto Rico, sería el hombre elegido para reforzar el juego exterior de los granadinos.

El jugador, de 30 años y 1'93 de altura, quedó libre tras jugar sus dos últimas temporada con el BC Prometey de Ucrania. Clavell cuenta con una dilata experiencia baloncestística. Formado en el Colorado State de la NCAA estadounidense, el puertorriqueño ha pasado por más de una decena de equipo, llegando a jugar en la NBA con los Dallas Mavericks. El escolta también cuenta con experiencia en la ACB al formar parte del roster del Movistar Estudiantes en la temporada 18-19.

Aquel año, el que podría ser jugador del Covirán Granada según informa la web 'Encestando', coincidió con jugadores como Darío Brizuela o Edgar Vicedo, jugador este último con el que volvería a compartir vestuario este curso.

Con Movistar Estudiantes llegó a promediar 12'5 puntos, números similares a los firmados en su último año en el BC Prometey y el Quebradillas Pirates de Puerto Rico, último conjunto del que ha formado parte. Gian Clavell se mueve entre el 40 y el 35% de acierto en el tiro de dos, así como en un 30% en el tiro de tres. Su acierto desde el tiro libre supera, además, el 80%.

El escolta, no solo aportaría experiencia y ese perfil similar al de David Kramer al Covirán Granada, sino que también cuenta con doble nacionalidad por lo que no ocuparía plaza de extracomunitario. Un movimiento que bien podría significar que finalmente Scott Bamforth no es aceptado como comunitario o que el conjunto rojinegro prefiere guardarse esa posible segunda carta para futuros movimientos.

Con el fichaje de Gian Clavell, que podría cerrase en las próximas horas, el Covirán ya contaría con once fichas confirmadas tras las incorporaciones de Iván Aurrecoechea, Rubén Guerrero, Agustín Ubal, Edgar Vicedo, Sergi García y las renovaciones de Jonathan Rouselle, Scott Bamforth, Pere Tomàs, Jacob Wiley y Elías Valtonen.