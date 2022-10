El Covirán busca quitarse la espinita con su afición en la visita de los 'MIB'

Momento de hacer que el sueño continúe. Con la euforia de la victoria en Murcia ya en el olvido, el Covirán Granada tiene ante sí un gran reto en esta cuarta jornada de la Liga Endesa. Los rojinegros recibirán en el Palacio al Surne Bilbao Basket, equipo que comparte liderato con Real Madrid y Lenovo Tenerife al sumar tres victorias en su casillero.

Los de Jaume Ponsarnau aun no conocen la derrota, no solo en la ACB, sino también en la Basketball Champions League. El estreno de los 'Men In Black' en la competición europea se produjo el pasado martes 4 de octubre ante el Nymburk, encuentro que se saldó con el triunfo de los bilbaínos por 68 a 54. Sin lugar a dudas, el Bilbao Basket está siendo el equipo revelación de este inicio de temporada y aterrizan en Granada con una dinámica que, sin lugar a dudas, asusta.

Sin embargo, en frente tendrán al que se podría considerar el otro equipo sorpresa de estas tres semanas de competición. Las dos victorias del Covirán Granada, en especial la última ante UCAM Murcia, han hecho que toda la ACB ponga un poco de atención a lo que ocurre en la ciudad de la Alhambra. Tanto es así, que el propio Ponsarnau ha elogiado el trabajo del club rojinegro.

"Máximo respeto hacia Granada, no podemos menospreciarlo ni pensar que es menos que Joventut o Valencia. Cuando un equipo domina la LEB Oro como lo hizo Covirán, a un gran nivel, tiene que aprovechar lo que tiene y conseguir que los refuerzos te den ese plus de calidad, como Felicio que jugó en la NBA, Luke Maye que es un super anotador o un base experto como Renfroe. Son esos matices donde han sido muy inteligentes y han creído en lo que tenían entre manos", ha asegurado el técnico de Bilbao Basket en sus declaraciones previas al encuentro de este sábado.

Ser un equipo, como principal baza

Los halagos hacia los MIB en las últimas semanas se suceden y no es para menos. Son tres los triunfos que ya suman en su casillero, pero lo importante no es el número de victorias, sino cómo y contra quién se han conseguido. El conjunto vasco ha sido capaz de derrotar a todo un Joventut de Badalona en la primera jornada de la ACB y en su casa. Después, llegó el triunfo ante Coosur Real Betis y, por último, la remontada ante Valencia Basket en un partido en el que Miribilla jugó un papel crucial para impulsar a los suyos al parcial de 12-0 que acabaría suponiendo la remontada y la victoria.

Bilbao Basket no es un equipo que destaque en demasiados aspectos, tan solo en el tiro libre donde registra un 79,6% de acierto. En el resto de apartados, Covirán Granada cuenta con mejores números, en especial en el rebote defensivo, donde los rojinegros se colocan en primera posición con una media de 29,7 rebotes capturados por encuentro. Sin embargo, los de Ponsarnau no necesitan destacar en alguna faceta del juego en concreto, ni siquiera tener un jugador "superestrella" para seguir sumando victorias. Todo está en el equipo.

Con una plantilla totalmente renovada, tan solo cuatro jugadores continúan de la pasada campaña, e incluso con un nuevo entrenador, los MIB han logrado que la maquinaria funcione a la perfección. La pareja de aleros formada por Adam Smith y Francis Alonso, Hakanson como principal anotador, siempre efectivo desde el tiro libre y con una gran peligrosidad desde el tiro exterior o la experiencia de Sulejmanovic. Cada jugador del conjunto vasco sabe cual es su lugar, su rol, y sabe donde aportar su granito de arena para que el equipo siempre encuentre soluciones ante los contratiempos que surgen durante los 40 minutos de juego.

Frenarlos será complicado, sobre todo, por la dinámica positiva que los acompaña y el optimismo que flota entre sus jugadores. Aun así, tienen puntos débiles, como todos los equipos. El Covirán Granada deberá intentar que, por ejemplo, Francis Alonso no tenga su día. El escolta malagueño es un buen referente desde el tiro exterior, pero en varias ocasiones ha ocurrido que, si los primeros tiros no entran, se va del partido. El siguiente punto clave será su juego interior. Bilbao Basket cuenta con buenos Kyser, Sulejmanovic o Jeff Withey, pero el físico no es su fuerte. Aquí es donde Cristiano Felicio, Luke Maye y compañía deberán hacerse fuertes. Eso sí, donde no llega el físico aparece la velocidad, por lo que ofrecer un juego rápido e inteligente por parte de los granadinos será vital.

La primera victoria ante su afición

Covirán Granada cuenta con algo su favor, su marea rojinegra. Si en tierras bilbaínas sobrevuela un aire de alegría e ilusión en Granada no lo es menos. Las dos victorias del conjunto de Pablo Pin y la buena versión mostrada en el encuentro ante Manresa ha hecho que el optimismo sea la emoción predominante en la afición rojinegra. Pero, queda un último paso antes de continuar este largo camino, la primera victoria en el Palacio.

Los granadinos contarán, seguramente, con un pabellón volcado por la causa, que apretará y animará al equipo hasta el último segundo, deseosos de celebrar con sus jugadores el primer triunfo como locales. Si Miribilla hizo lo propio la pasada semana ante Valencia, este sábado el Palacio estará a la altura. Si el equipo compite, su afición también, de eso que no le quepa duda al Bilbao Basket.