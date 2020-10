Convocan nuevas jornadas de huelga de Educación en Andalucía para los días 9 y 15 de octubre

La Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza de CGT ha anunciado una nueva huelga del sector educativo en Andalucía para los próximos días 9 y 15 de octubre. Sería la segunda convocatoria de este tipo que realizan los sindicatos después de la que tuvo lugar el pasado 18 de septiembre, coincidiendo con el inicio de curso, con el objetivo de exigir al consejero de Educación, Javier Imbroda, un “refuerzo real” de las plantillas de los profesores para hacer frente a la situación excepcional que se vive con la pandemia del Covid-19.

“A pesar del éxito de la anterior huelga que consiguió unir a familias, sindicatos y estudiantes, la consejería continúa tapándose los ojos y se niega a solucionar los problemas que acucian a la escuela pública”, denuncian desde el sindicato, por lo que vuelven a exigir a la Consejería que blinde la Educación Pública y garantice la seguridad de sus trabajadores y el alumnado.

En este sentido, y después de la celebración de varias asambleas provinciales, el sindicato CGT ha decidido convocar los días 9 y 15 de octubre una huelga como “medida de presión”, a la que han invitado a participar a todas las organizaciones sindicales, sindicatos de estudiantes y otros colectivos para que “se unan en una lucha que afecta a toda la ciudadanía”.

“La vuelta a las clases ha puesto de manifiesto lo que en CGT veníamos avisando desde hace meses: el consejero no ha hecho los deberes y los centros educativos no están preparados para evitar la propagación del virus. Así lo demuestra el cierre de unidades y colegios de las últimas semanas. Pero la consejería sigue mirando hacia otro lado y los sindicatos mayoritarios se conforman con migajas: 1000 docentes para la comunidad más poblada de España. En el mejor de los casos, se está mandando profesorado COVID a colegios e institutos. Pero no nos engañemos. No son pocos los docentes que están realizando meras labores de vigilancia y limpieza, en lugar de desdoblar grupos y reforzar al alumnado”, explican en un comunicado.

Respecto a los servicios de limpieza, desde este sindicato se hace hincapié en que en vez de recurrir a bolsas ya existentes, “la consejería ha preferido contratar a personal a través de subcontratas” y, en los casos en los que estas empresas ya tenían suscritos contratos, la estrategia ha sido aumentar las horas de los trabajadores manteniendo el mismo salario. “Así, empresas y consejería se alían para continuar precarizando un trabajo tan necesario como es la desinfección y limpieza de todas las estancias de los centros educativos”, apuntan.

“No podemos olvidar tampoco el caso de los comedores, aulas matinales y transporte escolar. Estos servicios han dejado de prestarse en numerosos centros. En otros, los autobuses van tan abarrotados que ni un virus cabría. Esta pésima gestión de la Administración carga aún más las espaldas de las directivas y plantillas quienes se esfuerzan por sacar el trabajo adelante prácticamente atados de pies y manos”, lamentan y recuerdan que, a su parecer, esta dejación “responde más a un plan organizado para degradar lo público que a la ineptitud de nuestros gobernantes”.

De hecho, critican que la Junta haya publicado el borrador de la nueva orden que establece normas para acogerse al régimen de conciertos educativos y que supone el “blindaje acelerado” de los centros privados concertados en los que “priman más el interés por el negocio que el derecho a una educación al servicio del bien común”.

Con estas dos nuevas jornadas de huelga, el sector de la educación reivindicará la necesidad de garantizar las medidas higiénico-sanitarias básicas con materiales y personal sanitario necesario; garantizar que se respeta la distancia interpersonal de 1,5 m en los centros; la ajada generalizada de las ratios de alumnado en las aulas que permita respetar la distancia mínima de seguridad; el incremento de contratación de personal docente, de administración y servicios y limpieza a través de la bolsa única de empleo público para todo el curso, sea la actividad lectiva presencial o no; una oferta suficiente de escolarización pública y gratuita de 0 a 18 años que garantice que todo alumno y alumna disponga de una plaza asegurada en el sistema público, de titularidad y gestión pública y la no supresión de ninguna unidad ni línea de la red pública de centros andaluces; así como la supresión inmediata de financiación a centros que practiquen cualquier tipo de discriminación o no aseguren la gratuidad.