El Congreso de la Cátedra CiberUGR INCIBE-UGR aporta claves de ciberseguridad

El Centro Cultural CajaGranada ha acogido el congreso sobre ciberseguridad organizado por la Cátedra CiberUGR INCIBE-UGR. La cita, que ha tenido lugar entre los días 9 y 13 de septiembre, ha contado con ponentes nacionales e internacionales. Entre las principales conclusiones compartidas por estos expertos destacan la necesidad de reforzar la capacitación, fomentar la colaboración, aumentar la inversión y virar hacia un enfoque multidisciplinar.

El congreso sobre ciberseguridad se enmarca en la actividad de la Cátedra CiberUGR INCIBE-UGR de la Universidad de Granada, cuyo objetivo es el establecimiento de alianzas estratégicas con empresas e instituciones públicas o privadas para el desarrollo de actividades de formación, divulgación y transferencia del conocimiento en materia de ciberseguridad.

La cita ha subrayado la urgencia de adoptar la ciberseguridad como una prioridad global. A través de ponencias y mesas redondas, los asistentes han insistido en cómo las amenazas cibernéticas afectan a sectores tan críticos como la sanidad, la economía y la educación, y han remarcado la importancia de la prevención y la inversión en infraestructuras de seguridad digital. "La seguridad en el ciberespacio es un reto que nos atañe a todos, desde individuos hasta grandes organizaciones", han señalado los expertos.

Uno de los aspectos más destacados del congreso ha sido la importancia de la concienciación y formación en ciberseguridad. Se ha hecho hincapié en que para que la sociedad pueda confiar plenamente en las nuevas tecnologías y servicios digitales, es fundamental capacitar tanto a la ciudadanía como a las empresas y los organismos públicos.

El evento también ha dejado claro que la ciberseguridad es un desafío que abarca diversas disciplinas. Especialistas en tecnología, derecho, regulación y otras áreas han puesto sobre la mesa la necesidad de un enfoque multidisciplinar para enfrentar las amenazas cibernéticas. La idea de que “no se trata solo de buscar soluciones tecnológicas, sino de crear un marco colaborativo donde participen profesionales de diferentes campos” se ha repetido en varios paneles.

Congreso celebrado por la Cátedra CiberUGR INCIBE-UGR

En esta misma línea, uno de los temas clave del congreso ha sido la colaboración entre el sector público y privado. Los participantes han coincidido en que la creación de sinergias entre ambos sectores es esencial para mitigar los riesgos de la digitalización. "La unión de recursos y conocimientos entre empresas tecnológicas, gobiernos y entidades reguladoras es fundamental para un entorno digital seguro", han concluido los panelistas en una de las mesas redondas más relevantes del evento.

Finalmente, se ha destacado la urgente necesidad de incrementar la inversión en ciberseguridad, tanto en el ámbito público como privado. Los expertos han advertido que aquellas organizaciones que no prioricen la seguridad digital pondrán en riesgo no solo su propio futuro, sino también el de sus clientes y la sociedad en general. "Invertir en ciberseguridad es una responsabilidad ética y social, no solo una decisión empresarial", se ha asegurado durante el último día del congreso.

Con todo ello, esta iniciativa de la Cátedra CiberUGR INCIBE-UGR ha demostrado ser un espacio clave para la reflexión y el intercambio de ideas en un campo cada vez más crucial para la sociedad moderna. Si bien la ciberseguridad sigue mejorando día a día, los desafíos persisten. A través de la colaboración, concienciación y formación, y con la adecuada inversión, el camino hacia un futuro digital seguro es posible.