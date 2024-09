La Cátedra CiberUGR INCIBE-UGR ha presentado el Congreso de Ciberseguridad, que se celebra hasta el 13 de septiembre en el Centro Cultural CajaGranada Fundación, a partir de la premisa ‘Concienciar y capacitar para avanzar junt@s’.

La inauguración ha contado con la presencia del rector de la UGR, Pedro Mercado; de Pedro García Teodoro, director de la Cátedra CiberUGR INCIBE-UGR y de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación; José Mateos, director general de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo de la Diputación de Granada; Vito Epíscopo, concejal de Recursos Humanos, Organización, Ciudad Inteligente, Digitalización e Innovación del Ayuntamiento de Granada; y José Antonio Montilla, subdelegado del Gobierno de España en Granada.

Este encuentro, que tiene como objetivo crear espacios formativos y comunicativos abiertos, se estructura en cinco módulos dedicados a la ciberseguridad en relación a la comunicación y la ética, la empresa, la política y normativa, la ciberdefensa y ciberguerra, así como la interacción entre la ciberseguridad y la inteligencia artificial. A lo largo de la semana contará con ponencias, mesas redondas y talleres impartidos por reconocidos expertos internacionales y nacionales del sector público y de la administración, el Gobierno, la Universidad y el sector privado, entre los que destacan nombres como Ramsés Gallego, vicepresidente ejecutivo de Quantum World Association y miembro del ISACA Hall of Fame; Cristina Monge, socióloga y politóloga, profesora asociada de Sociología en la Universidad de Zaragoza y en la UNED; Elena Matilla, associate director en Accenture Security; Mar López, responsable para Sanidad y Sector Público en España, Portugal e Israel de Accenture Security; Carlos Seisdedos, de Magneto INTelligence; Damián Ruiz Soriano, Chief Information Security Officer (CISO) de Singular Bank y presidente de CyberMad (Clúster de Ciberseguridad); y Mark Coeckelbergh, professor of Philosophy of Media and Technology en el departamento de Filosofía de la Universidad de Viena.

Durante la bienvenida, Pedro García Teodoro ha destacado la necesidad de insistir y seguir trabajando para que la concienciación sea tangible y trasladar a la ciudadanía la importancia y el trabajo realizado en pro de la ciberseguridad, ya que “cada día el alcance e impacto de la ciberseguridad es más evidente y tenemos que ser capaces de humanizar y profundizar en el conocimiento de esta realidad digital”. En este mismo sentido, en palabras del director, “hemos apostado por una cita en la que prima la cercanía con el fin de favorecer el intercambio de conocimiento y experiencia”.

Por su parte, José Mateos ha querido felicitar a la Universidad, la E.T.S de Ingenierías Informáticas y la Cátedra por “el papel que está jugando en el desarrollo de nuestra provincia con oportunidades de negocio, impulsando la creación de negocio y de empleo, en definitiva, impulsando la economía de la ciudad”.

En su intervención, Vito Epíscopo ha hecho hincapié en que “la ciberseguridad es una responsabilidad ineludible, la protección de las infraestructuras y la ciudadanía es esencial para garantizar la seguridad personal y empresarial. En este contexto es prioritario que los individuos estén formados e informados. Por ello, desde el Ayuntamiento de Granada nos comprometemos en la colaboración con todos los actores implicados en estos ámbitos, y eventos como este permiten la generación de sinergias y estrategias”.

José Antonio Montilla ha destacado el papel del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el desarrollo de las cátedras como vehículo para “hacer frente a los ciberdelitos, la protección y la prevención”.

Finalmente, Pedro Mercado se ha sumado a las felicitaciones al trabajo realizado por la Cátedra y ha puesto en valor “el talento, la excelencia y la generación de conocimiento con la que la investigación permite hacer frente a los retos que plantea la digitalización”. En este mismo sentido, ha destacado que “necesitamos de la colaboración, reflexión y aportación de los diferentes agentes del ámbito para asumir los desafíos de la realidad digital y garantizar los derechos, el acceso y la igualdad tanto a las empresas como a la ciudadanía”.

Cátedra CiberUGR INCIBE-UGR

El espíritu de las ‘cátedras’ de la Universidad de Granada es el establecimiento de alianzas estratégicas con empresas e instituciones públicas o privadas para el desarrollo de actividades de formación, divulgación y transferencia del conocimiento en una determinada área o ámbito de conocimiento.

En consonancia con ello, y derivado del interés y relevancia socioeconómica actuales de la ciberseguridad, la Cátedra de Ciberseguridad, circunscrita al convenio C025/24 entre el INCIBE y la UGR, persigue la divulgación, formación y promoción del talento en ciber con objeto de aumentar la seguridad de los servicios y sistemas TIC actuales y, con ello, el uso y confianza de la sociedad en ellos.

Este proyecto está cofinanciado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y su desarrollo y gestión recae en el equipo de trabajo compuesto por los miembros del ‘Network Engineering & Security Group’ (NESG, TIC-233), conformado por profesorado multidisciplinar de la UGR con amplia trayectoria en el ámbito de la ciberseguridad. Las actividades consideradas dentro de la Cátedra son diversas y están orientadas tanto a sectores específicos como a la ciudadanía en general.

El desarrollo de las actividades mencionadas implican la colaboración directa de la UGR con sectores e instituciones principales de nuestro entorno en el ámbito de la ciberseguridad: empresas y organizaciones empresariales (Cámara de Comercio, Confederación Granadina de Empresarios, Círculo Tecnológico de Granada, OnTech Innovation, Parque Tecnológico de la Salud), SAS, Policía Nacional, Guardia Civil, MADOC, Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada, Junta de Andalucía, CajaGranada Fundación y Parque de las Ciencias de Granada, entre otras instituciones.

Esta iniciativa se realiza en el marco de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiadas por la Unión Europea (Next Generation), el proyecto del Gobierno de España que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID-19, y para responder a los retos de la próxima década.