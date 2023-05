Comienza la 'carrera' por la Alcaldía de Granada

La campaña para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo ya ha comenzado oficialmente este jueves por la noche. A partir de ahora, los partidos políticos pueden pedir el voto. La ‘carrera’ para conseguir la Alcaldía de Granada se ha iniciado. Un total de 12 formaciones concurren a las elecciones municipales en la capital: PSOE, PP, Ciudadanos, Vox, Podemos-Alianza Verde-Independientes, Granada Unida, Juntos por Granada, Adelante Andalucía, Por un Mundo Más Justo, Izquierda en Positivo, Nación Andaluza y Escaños en Blanco.

La campaña electoral ha comenzado con las simbólicas pegadas de carteles y actos con militantes, como los que han programado el aspirante del PSOE a la reelección como alcalde, Francisco Cuenca, en el barrio de la Chana, o la candidata del PP a la Alcaldía, Marifrán Carazo, en Plaza de Gracia. Ambos han estado acompañados por los máximos dirigentes de sus partidos en la provincia. Concha Insúa, la candidata de Ciudadanos en Granada, ha abierto la campaña con un acto en la Plaza Carlos Cano, en el Realejo, en el que han participado militantes y vecinos. La candidata de Vox, Beatriz Sánchez Agustino, lo ha hecho con una pegada simbólica de carteles en el número 1 de la Avenida Constitución, junto a los miembros de la lista de su candidatura y militantes. Paco Puentedura, el candidato de Granada Unida, ha presentado un vídeo electoral en el Arco de Elvira, además de una dinámica-juego interactivo llamada ‘Diseña tu barrio’. La candidata de la confluencia de Podemos-Alianza Verde-Independientes, Elisa Cabrerizo, ha abierto campaña con un acto en la Plaza de la Hípica, en el Zaidín, con miembros de la candidatura, mientras que Francisco Cabello, de Adelante Andalucía, ha realizado la tradicional pegada de carteles en Bib-Rambla. César Girón, que encabeza la lista de Juntos por Granada, también ha realizado la pegada simbólica de carteles para pedir el voto, en su caso en Puerta Real.

Se ha iniciado la campaña electoral y desde ahora y hasta última hora del día 26 de mayo – el 27 es jornada de reflexión-, los granadinos conocerán las propuestas, promesas y proyectos que los candidatos ofrecen. Después, tendrán que decidir quién ocupa el sillón principal en la Plaza del Carmen y se convierte en el nuevo alcalde o alcaldesa de la ciudad.

Cuenca afronta una campaña decisiva para el futuro “con el aval de una gestión seria”

El candidato socialista a la Alcaldía de Granada y actual alcalde de la capital, Paco Cuenca, ha comenzado en la Plaza de la Unidad de la Chana su campaña electoral con el objetivo de hacer llegar a todos los granadinos y granadinas sus propuestas transformadoras de ciudad y conseguir su confianza para los próximos cuatro años tras demostrar que es “el alcalde de todos”. Cuenca ha estado arropado por quienes, junto a él, tendrán “la responsabilidad de afrontar un futuro repleto de retos decisivos para la ciudad y con el aval de un trabajo incansable y una gestión seria, responsable y eficaz por situar siempre a Granada primero”.

En la Plaza de la Unidad, en el corazón de la Chana, un espacio cargado de simbolismo que se ha recuperado en estos últimos 18 meses de mandato para el disfrute de los vecinos de la ciudad, Cuenca ha señalado que la “unión de todos aquellos vecinos levantó la plaza” y esa unión es la que quiere y la que necesita “para que Granada haga realidad todos sus sueños”.

“En 2016 rescatamos a la ciudad de una gestión llena de sombras y escondida entre cartones y en 2021 lo volvimos a hacer, liberando a la ciudad de un maltrato de trileros que cambiaron Granada como si fuese un cromo tras un pacto turbio que paralizó la ciudad durante dos años”, ha recordado Cuenca, quien en ambas ocasiones tomó las riendas de Granada “para recuperar la normalidad y la estabilidad de la ciudad a base de trabajo, liderazgo, seriedad y responsabilidad”. “Frente a la Granada de los líos y de las malas noticias está la Granada orgullosa que funciona, que genera confianza y que aspira a absolutamente todo”, ha resaltado.

Cuenca ha destacado que “Granada merece estabilidad, prestigio, buena gestión, proyectos de primer nivel y grandes eventos; merece un proyecto de ciudad acorde a los sueños de todos los granadinos y granadinas, que son capaces de construir con sus manos y unidos una plaza llena de vida”. El socialista ha hecho hincapié en “el cambio hacia un modelo productivo basado en la ciencia y en el desarrollo industrial y tecnológico sin olvidar las raíces de los sectores tradicionales del turismo, la hostelería, el comercio y, por supuesto, la cultura”. “Todos juntos hemos hecho de Granada una ciudad viva, donde cabe todo el mundo. Es una ciudad de futuro que cuenta por primera vez con una hoja de ruta definida en el Pacto por Granada, con el que hemos conseguido poner de acuerdo a todas las instituciones y agentes sociales; algo que no había pasado nunca y que hemos conseguido llevar a cabo desde el Ayuntamiento porque, a diferencia de otros que vienen con tutela y con unas directrices que cumplir, nosotros sí sabemos lo que Granada necesita, porque nosotros sí somos de aquí. A diferencia de otros, a nosotros nadie nos tiene que decir lo que necesitamos porque nosotros sí llevamos aquí toda la vida”, ha destacado.

El socialista ha pedido a los granadinos su confianza para que el próximo 28 de mayo depositen su nombre en las urnas y poder contar así “con cuatro años de estabilidad en los que continuar dando pasos hacia una Granada líder e innovadora, una Granada que rebosa cultura y talento; una Granada sostenible y habitable; y una Granada amable y que se preocupa de las personas”. Para Cuenca, “Granada ha despertado, esta ciudad ahora sueña a lo grande y vamos a trabajar y dejarnos la piel para que todos esos sueños de todos se hagan realidad”.

Marifrán Carazo: “Quiero que Granada recupere el tiempo perdido”

La candidata del PP a la Alcaldía de Granada ha iniciado la campaña electoral con un acto público en la Plaza de Gracia, en el que ha explicado “el modelo de ciudad” que quiere desarrollar en Granada cuando sea alcaldesa. La candidata popular, que ha estado acompañada por el presidente provincial, Francisco Rodríguez, ha asegurado que “quiere recuperar el tiempo perdido”. “Hoy es un día importante para la gente que cree que otra Granada es posible. Para la gente que cree en el enorme potencial de nuestra ciudad. Para la gente que no se conforma con lo que tiene, que quiere más. Yo creo en Granada. Creo que podemos atrevernos a imaginar lo imposible”, ha dicho Marifrán Carazo, quien ha incidido en que quien la conoce sabe que trabaja “incansablemente hasta conseguir lo que todo el mundo dice que era imposible”. “Así es también mi equipo, el equipo que va a transformar esta ciudad. Porque tenemos ilusión, energía, equipo y capacidad de gestión y eso es lo que esta ciudad necesita”, ha enfatizado.

Carazo también ha recordado su “enorme aval” para ser alcaldesa de Granada y su “gran capacidad de gestión”. “Me presento hoy ante vosotros con una experiencia que todos conocéis. Me presento con hechos contrastados. Conmigo, como consejera granadina en la Junta, hemos conseguido algo tan histórico como que el dinero de la Alhambra se quede en Granada, la mejor inversión histórica en Sierra Nevada, el desbloqueo de proyectos de vivienda, un impulso sin precedentes a las líneas del metro y un sinfín de otras pruebas que demuestran que lo que el socialismo decía que no se podía hacer, sí se podía hacer. Bastaba trabajo, bastaban ganas, bastaba imaginación y bastaba un buen equipo. Además, trabajaba junto a Juanma Moreno en otras siete provincias. Imaginad lo que podemos hacer entre todos en esta ciudad trabajando en exclusiva y sin descanso 24 horas y los 7 días de la semana. Porque ser alcaldesa es trabajar 24 al día y siete días a la semana. No solo sábados y domingos para saludar a gente. Yo elijo trabajar para Granada, trabajar para su gente”, ha señalado.

Marifrán Carazo ha remarcado la importancia de que “Granada debe recuperar el tiempo perdido”. “Estos años han tenido una Granada sin liderazgo, sin ideas, sin propuestas, sin inversiones, sin un plan para pensar en el futuro de la ciudad. Porque tener un plan es pensar en la Granada de los próximos veinte años, y no solo en la de los próximos 20 días. Una Granada que crea en sí misma y que esté convencida que nada la puede parar. Hay que creer en Granada. Yo creo en Granada”, ha apuntado, a la vez que ha insistido en que tiene “un proyecto ilusionante para la ciudad”, que quiere “unir a las diferentes administraciones para hacer una mejor Granada”.

Carazo ha desglosado las líneas de estrategia del modelo de ciudad que quiere implantar, para que sea “una capital cuidada, cultural, con oportunidades con empleo, ideas, crecimiento, inversiones, vidas y sueños cumplidos”. “Una ciudad para invertir y para vivir en la que nuestros jóvenes se queden en la ciudad, porque vamos a crear oportunidades que por dejadez de este alcalde no ha aprovechado, y porque vamos a ser de verdad una ciudad tecnológica, impulsando sectores como la inteligencia artificial o la salud y fortaleciendo los tradicionales”, ha destacado. También ha dicho que Granada “debe ser una capital verde y saludable” y ha reivindicado unas mejores comunicaciones.

La candidata del PP ha pedido a los granadinos y granadinas que crean en Granada, en su modelo de ciudad. “Creo en una Granada para todos. En una Granada que podemos imaginar más limpia, luminosa, orgullosa. Creo en una Granada que no se conforma en ser lo que es y quiere ser más, una Granada que quiere más. Tengo un equipo para lograrlo. Os pido que también creáis. Creed en Granada”, ha concluido.

Concha Insúa: "Granada está pidiendo a gritos un cambio radical en el Ayuntamiento"

La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Granada, Concha Insúa, ha realizado una pegada de carteles en la plaza Carlos Cano de El Realejo para pedir el voto a los granadinos con un eslogan sencillo y claro: “Cambiemos Granada”. Insúa ha señalado que Granada “está pidiendo a gritos no solo un nuevo modelo de ciudad, sino un cambio radical en la gestión del Ayuntamiento sin más parásitos de la política”.

“Desde Ciudadanos abogamos por una visión a largo plazo, que solucione los problemas estructurales que actualmente no dejan crecer a Granada en ningún ámbito y ante todo precisa de una gestión eficiente y responsable de sus políticas municipales, alejadas de todo tipo de intereses partidistas y personales”, ha remarcado Concha Insúa durante el acto de inicio de campaña en la plaza Carlos Cano del Realejo. La candidata de Ciudadanos ha dicho que su candidatura está compuesta “por gente de la sociedad civil: abogados, autónomos, sanitarios…”. “Gente como tú. Ya estamos hartos de parásitos políticos que no saben lo que es levantar una persiana cada mañana ni lo que es tener que ajustar su cesta de la compra para llegar a final de mes”, ha remarcado.

Insúa ha presentado las tres líneas de trabajo de su programa electoral, un conjunto de medidas que se enmarcan en tres objetivos: “Que Granada se convierta en el referente nacional e internacional que le corresponde, poner el foco en los problemas reales de los granadinos y construir un Ayuntamiento transparente que no nos engañe más”. “Queremos devolver el orgullo a Granada, y pensar en las necesidades verdaderas de los ciudadanos de a pie. Está muy bien cuidar al foráneo, principalmente turistas y estudiantes, pero no podemos descuidar a los vecinos de Granada que son, en definitiva, los que están pagando con sus impuestos (y en ocasiones su paciencia) que todos podamos convivir en la mejor ciudad del mundo”, ha señalado.

El eslogan de campaña de Ciudadanos, Cambiemos Granada, es “una apelación a apostar por el modelo de ciudad que todos buscamos, y esto no puede hacerse imponiendo una sola visión, sino buscando el consenso, el diálogo y construyendo la Granada del futuro que queremos y necesitamos”, ha indicado Insúa.

Beatriz Sánchez Agustino: "Nos presentamos a estas elecciones con una candidatura preparada para gobernar"

La candidata de Vox a la Alcaldía de Granada, Beatriz Sánchez Agustino, ha comenzado la campaña electoral para las elecciones del 28 de mayo con un simbólico acto de pegada de carteles y acompañada del presidente de Vox Granada, Ricardo López Olea, el resto de la candidatura y afiliados y simpatizantes en un acto que ha tenido lugar en el número 1 de la Avenida Constitución. "Nos presentamos a esta elecciones con una candidatura preparada para gobernar", ha señalado Beatriz Sánchez Agustino, quien ha indicado también que inician la campaña "con mucha ilusión" y sabiendo que tienen "una gran responsabilidad con Granada".

Beatriz Sánchez Agustino ha recordado que el equipo que se presenta a estas elecciones "lleva trabajando mucho tiempo por todos los vecinos de Granada". “Queremos aplicar el sentido común en la gestión del Ayuntamiento”, ha señalado. Beatriz Sánchez Agustino también ha indicado que es la hora "de cuidar a la familia, que tiene que ser el centro de toda la política municipal" y de "cuidar al comercio que da vida a los barrios". "Hay que ocuparse de los parques, de las plazas, del mantenimiento y la limpieza de nuestra ciudad. Y hay que garantizar que las calles de Granada sean seguras para nuestros hijos y para nuestros mayores”, ha añadido.

La cabeza de lista de Vox ha comentado también que Granada es "una ciudad orgullosa de su historia" y que "no se puede entender la historia de España ni del mundo sin Granada". "En Vox estamos desde siempre al servicio de todos los granadinos para poner a nuestra ciudad donde se merece estar", ha concluido.

Podemos-Alianza Verde inicia la campaña "con la valentía" de Cabrerizo "para transformar"

La candidatura de Podemos-Alianza Verde-Independientes de Granada ha hecho una pegada de carteles simbólica para iniciar la campaña para las elecciones municipales, en un acto con miembros de la confluencia de izquierdas y "con la valentía" de su cabeza de lista, Elisa Cabrerizo "para transformar". Al acto, en la Plaza de La Hípica, han asistido la mayoría de integrantes de la candidatura, así como simpatizantes de la confluencia.

"Empezamos la campaña con las mismas ganas y la misma fuerza de hace cuatro años", ha indicado Elisa Cabrerizo, quien ha recalcado que la confluencia que concurrirá a las próximas elecciones "es el fruto del buen trabajo” que han realizado en este mandato desde el grupo municipal, con Antonio Cambril al frente de un proyecto que “ha demostrado ser un éxito". Elisa Cabrerizo ha explicado que la confluencia es la única que cuenta con un 60% de independientes en una lista compuesta mayoritariamente por mujeres, la cual ha sido elaborada "respetando las decisiones emanadas de la asamblea" y "con el objetivo fundamental de que la ciudadanía tenga voz y presencia en el Ayuntamiento de Granada".

Cabrerizo ha dado las gracias a quienes "han dado el paso valiente" para participar en la candidatura, con especial mención a Julia Chica, número dos en la lista como independiente, y Miguel Martín Velázquez, que ocupa el tercer puesto. La candidata de Podemos-Alianza Verde Independientes ha repasado algunos de los logros durante el mandato: "Ahora nos presentamos con un programa incluso más ambicioso que hace cuatro años. Me atrevería a decir que posiblemente se trate del programa electoral mejor trabajado y el más amplio de todos los que podremos leer en esta campaña". Entre sus propuestas ha destacado "el completísimo plan verde" que propone para "hacer de Granada un refugio climático", avances en materia de memoria histórica o de remunicipalización de servicios públicos "para ahorrar y garantizar los derechos de las trabajadoras y las usuarias".

Granada Unida propone un Ayuntamiento "que mire a todos los barrios"

La confluencia Granada Unida, integrada por Izquierda Unida , Vamos, Verdes Equo, Más País Andalucía, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Recortes Cero, ha presentado frente al Arco del Elvira su candidatura para "sumar y conseguir" que la ciudad tenga un Ayuntamiento "que mire a todos los barrios y a todas las personas". Se trata de "conseguir instalar un gobierno de izquierda progresista en el Ayuntamiento", según ha informado Granada Unida tras el acto con militantes y simpatizantes. La formación ha reivindicado el trabajo y compromiso de las seis organizaciones y la colaboración de la sociedad civil y vecinos "por la gran opción plural” que han diseñado “juntas y juntos para gobernar la ciudad de Granada".

El candidato de Granada Unida a la Alcaldía, Francisco Puentedura, ha trasladado que la confluencia "representa la unidad de las fuerzas de izquierda progresista en la ciudad, una candidatura para sumar hacia la justicia social y la transición ecológica". Además, ha subrayado que la confluencia se compromete “a trabajar para lograr la generación de empleo, conseguir que haya viviendas dignas para familias las jóvenes y personas vulnerables e impulsar una transición ecológica que sea equivalente a plazas con arbolados, vegetación, agua y aire limpio". Puentedura ha advertido que Granada Unida "conseguirá que la ciudad tenga un Ayuntamiento que mire a todos los barrios y a todas las personas".

También ha intervenido la candidata número dos de Granada Unida, Mayte Olalla, quien ha destacado que la ciudad "tiene todos los recursos necesarios para seguir siendo una ciudad maravillosa", por lo que ha advertido que desde Granada Unida tienen “claro hacia” dónde quieren ir porque saben “cómo hacerlo". “Combatiremos los problemas de contaminación con más transporte público, recuperaremos la vida de barrio y apoyaremos a las familias de todos los barrios", ha señalado. "Debemos acabar con el coste de vida tan alto que soportan las familias en nuestra ciudad, además de fomentar el acceso a la cultura y deportes abriendo centros por las tardes", ha añadido.

Leticia García Panal, candidata número tres de Granada Unida, ha subrayado que desde la candidatura quieren “poner a la ciudadanía en el centro de nuestro proceso de toma de decisiones". “Tenemos muy presente que cada paso que damos va en esta línea; queremos hacer de los problemas cotidianos y del día a día de nuestras vecinas y vecinos el eje campaña”, ha señalado. Salud mental, acceso a la vivienda digna, ocio y cultura, así como la apertura de centros educativos por la tarde para poder realizar prácticas deportivas y hacer comunidad en los barrios, han sido algunas de las propuestas que ha rescatado Panal.