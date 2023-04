Diez acciones al volante que pueden suponer multa y no conocías

Hay infinidad de acciones que se realizan mientras se conduce y que, aunque parezcan inofensivas, pueden suponer un grave peligro en la circulación y pueden acarrear multas desde los 80 a los 1.000 euros. En algunas ocasiones se realizan sin percibir el peligro o la potencialidad de conllevar una multa. Por ello, te dejamos una lista de estas infracciones y sus correspondientes sanciones:

1.Conducir con exceso o falta de ropa

Aunque no esté definida la cantidad de ropa que se puede llevar cuando se conduce, el Reglamento General de Circulación sí que especifica que debe permitir una cierta libertad de movimiento al conductor. Es por ello que vestir un chaquetón demasiado abultado, no llevar camiseta o conducir con unos zapatos que no permitan un buen agarre de los pedales pueden suponer una sanción de entre 80 y 200 euros.

2.Lanzar objetos por la ventanilla

La mayoría de los conductores son conscientes de que lanzar cigarrillos durante la circulación puede suponer un gran peligro, debido a la potencialidad que este gesto conlleva de originar un incendio. Cualquier objeto que se lance a la vía y que pueda suponer un problema para la circulación del resto de vehículos supone una multa de 500 euros e incluso la retirada de seis puntos del carnet de conducir.

3. El móvil

El teléfono móvil es la principal causa de distracción y de accidente al volante. El hecho de usarlo mientras se conduce ya conlleva una sanción, pero los nuevos reglamentos han endurecido la vigilancia y el simple hecho de sujetar el móvil con la mano, aunque no se esté utilizando ya conlleva 200 euros de sanción y la pérdida de seis puntos.

4. Lavar el coche en la calle

Esta sanción depende del ayuntamiento de la ciudad en la que se produzca la sanción. Lavar el coche en la calle puede acarrear el vertido de productos peligrosos para el resto de conductores por lo que esta acción puede estar penada con hasta 1.000 euros de multa.

5. Pitar sin motivo

Utilizar el claxon por un razón no justificada, es decir, que no advierta de un peligro, acarrea una multa de 80 euros.

6. Dejar el coche estacionado en la calle demasiados días

Algunas ordenanzas municipales establecen un límite de días en los que un vehículo puede estar estacionado en el mismo lugar. Esto se realiza para que la grúa pueda retirar legalmente los vehículos cuando hay que despejar una zona por un motivo justificado. En el caso de Madrid, el límite es de cinco días hábiles.

7. Comer mientras se conduce

Ingerir alimentos al volante se considera como una acción que resta atención a la conducción, al igual que utilizar el teléfono, por lo que se puede sancionar con 80 euros de multa.

8. Conducir con una sola mano

Los conductores experimentados agarran el volante con demasiada asiduidad con una mano, una posición que no es la adecuada pues se debe sujetar con ambas. Este gesto o conducir con el brazo en la ventanilla también suponen 80 euros de multa.

9. Circular por el carril izquierdo o central estando el derecho libre

No ocupar el carril derecho cuando la circulación es fluida es considerado como una reducción de la capacidad de la vía por lo que se puede sancionar con hasta 200 euros.

10. Cruzar fuera de los pasos de peatones

Las multas no se reducen solo a los conductores. Los peatones no pueden caminar por el arcén de la autovía, una acción que conlleva una sanción de 80 euros. En el caso de cruzar un semáforo en rozo, caminar por el carril bici o cambiar de acera por un lugar que no sea el paso de peatones también es sancionable con 200 euros.