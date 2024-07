COAG alerta de importantes daños en la cosecha por la elevada presencia de la avispilla del almendro

COAG del Altiplano de Granada alerta sobre los graves daños que la avispilla del almendro está provocando en la cosecha de almendra de la zona norte de la provincia de Granada, en las áreas que comprende las comarcas de Huéscar y Baza y, especialmente, en los términos municipales de Orce, Cúllar y Galera, donde la alta presencia del parásito está siendo especialmente grave.

Desde la organización agraria se pide, además, a la Junta de Andalucía que tome las medidas necesarias para disminuir las consecuencias de la plaga teniendo en cuenta que "el sobrecoste que supone para los/as agricultores/as es inasumible dado su alto índice de contagio y teniendo en cuenta que el fruto afectado solo puede ser retirado con técnicas manuales y que debe ser eliminado a continuación. No es posible darle salida. La administración tiene que ponerse manos a la obra y desplegar un paquete de medidas lo suficientemente efectivo. Son muchos los productores afectados y la cosecha se está viendo seriamente atacada en esta zona", relata Clara Torreblanca, coordinadora de COAG Altiplano de Granada.

Alto nivel de contagio

Ante la grave situación planteada, COAG Altiplano de Granada, asistió a una Jornada Informativa enfocada al seguimiento y control de la plaga que fue convocada el pasado 25 de julio por la Junta de Andalucía donde, entre otros puntos del día, se informó sobre la peligrosidad del parásito por su alto nivel de contagio. "Nosotros ya sabíamos que la avispilla era muy peligrosa, primero porque se extiende muy fácilmente, y segundo porque provoca daños irreparables sobre la cosecha", indica Francis Ortiz, técnico responsable de COAG Altiplano de Granada, y representa de COAG durante la reunión.

“Por eso, precisamente, ahora nos preocupa que las decisiones que se tomen a nivel administrativo no están en coherencia con el alcance que está teniendo la plaga en nuestra comarca. Es importante dar una respuesta efectiva y coherente con los daños que se están dando que son muchos”, concluye el técnico de COAG Altiplano.

Los daños de la avispilla del almendro inicialmente se presentan en forma de picaduras en la cáscara, momento en el que la avispilla pone los huevos en el interior, pasan a estado de larva y se alimentan de la almendra. El síntoma más característico es la presencia de frutos más pequeños, vacíos, sin pepita, con aspecto deshidratado, por lo que se recomienda, para no confundirlos con otros frutos que no hayan cuajado, abrirlos y observar la presencia de la larva en su interior. Las almendras suelen presentar los primeros síntomas en torno a junio o julio, siendo la práctica más efectiva para su disminución, la retirada y eliminación, in situ través de quemas, de la mayor cantidad posible de almendras momificadas tras la recolección, incluso los que se puedan encontrar sobre el suelo.