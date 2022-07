Choque entre enfermeros y técnicos a colación de la transformación de FP sanitarios a grados

Unidad Enfermera, la alianza formada por diferentes entidades de la enfermería, ha mostrado su rechazo ante la transformación de FP sanitarios a grados universitarios. El colectivo considera que esta petición efectuada por diversos grupos de titulaciones del ámbito de la FP sanitaria afecta de manera estructural a ámbitos de formación, atención, gestión e investigación de la enfermería y otras profesiones.

Según esta alianza, los FP tales como laboratorio, radiodiagnóstico o radioterapia no gozan de la autonomía técnica y científica reconocida a las profesiones sanitarias, porque no han recibido la formación sanitaria necesaria para ello. Desde Unidad Enfermera afirman que "el Técnico Superior no puede desarrollar las funciones que corresponden a los enfermeros u otros profesionales sanitarios, sino que, además, el estudio de una materia concreta no les habilita necesariamente para desempeñar funciones relacionadas con esta materia".

La aceptación de la propuesta supondría "una reestructuración completa del funcionamiento en los servicios de radiología, medicina nuclear o radiofísica hospitalaria, así como una reestructuración de las actividades y competencias para las que cada especialista está capacitado, algo que sería imposible de reordenar sin vulnerar la legislación vigente y la jurisprudencia indicada”.

El comunicado concluye con que la propuesta de acceso al grado no conlleva ninguna mejora o valor añadido para la sanidad ni aporta ningún beneficio mayor al conjunto de la sociedad, instituciones, ciudadanía e, incluso, a los propios trabajadores del sistema sanitario. Por el contrario, supondría importantes conflictos de todo tipo. "La iniciativa no cuenta con ningún tipo de aval científico ni necesidad asistencial que la justifique".

El presidente de Aetel Andalucía, José Herminio García Vela, ha calificado el comunicado de Unidad Enfermera de "insolente, denigrante y desproporcionado" ha asegurado a este medio.

Ante este rechazo total por parte de Unidad Enfermera, las comisiones por el Grado Universitario han enviado un comunicado oficial en el que manifiestan "estar cansados de la manipulación e intereses corporativistas y sectarios de las organizaciones de Enfermería que suponen un gran deterioro para el Sistema Sanitario" y querer "una sanidad a la vanguardia de los Sistemas Sanitarios del mundo dónde todos los colectivos profesionales tengan su espacio y el único fin sea el bienestar de los pacientes, cada uno desde su área profesional".

La comisión espera que la Ministra de Sanidad "cumpla sus obligaciones" y "tome las decisiones adecuadas", ya que esta transformación supone "una mejora y valor añadido para la sanidad y la ciudadanía". Tampoco dudan el decir que el comunicado enviado por Enfermería está "lleno de falsedades y mentiras" y les parece "de una bajeza sin precedentes su nivel de insolencia ante una reclamación de otro colectivo profesional".

"El ministerio de Sanidad se enfrenta a una movilización sin precedentes este otoño si se somete al caudillaje e intereses que defiende Unidad Enfermera" afirman las comisiones.