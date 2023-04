La CGE reconoce a Citai y SIMA con sus primeros Premios ADN Empresarial

Citai, la Ciudad Industrial, Tecnológica y Área de Innovación de Escúzar, y SIMA, la compañía líder en la fabricación de maquinaria ligera para la construcción, se han llevado hoy los primeros Premios ‘ADN Empresarial’ de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), unos galardones con los que la entidad quiere reconocer a quienes forman “la esencia” del tejido productivo granadino.

Además, en esta primera edición, la Confederación ha reconocido también a Mario Ortega, Premio al Mejor Expediente de ADE, y al proyecto solidario ‘Dona Belleza’, de la Asociación Granadina de Estética Profesional (AGEPRO).

El acto de entrega de los premios, que se ha celebrado en el hall de la Confederación, ha reunido a más de un centenar de empresarios y representantes de organizaciones empresariales, los grandes protagonistas de la noche.

“Estos premios llegan en el momento adecuado, cuando las empresas están recibiendo los mayores ataques de la historia reciente de España y cuando lo han pasado muy mal y en ocasiones lo siguen pasando por una encadenación de situaciones adversas que empezaron en la pandemia y continuaron con la crisis de materias primas, la guerra de Ucrania y la inflación”, ha asegurado el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuerva, durante la clausura del acto.

“La defensa de la dignidad empresarial me parece hoy más necesaria que nunca. Y por esa misma razón, las organizaciones empresariales somos más necesarias que nunca”, ha insistido Cuerva, que ha reconocido el trabajo, “a veces invisible pero enormemente valioso”, que realizan asociaciones y federaciones en defensa de sus sectores y sus territorios.

“En las últimas semanas he hablado mucho del orgullo de ser empresario, de la dignidad de ser empresario. Sometidos a un aluvión de ataques incomprensibles, he considerado que no había mejor defensa que apelar a aquello que nos hace valiosos en la sociedad, que no es otra cosa que ser empresarios”, ha subrayado Gerardo Cuerva.

“Sacrificio, tesón, valentía, audacia, dedicación, visión, liderazgo, superación, resistencia, compromiso… Todo eso conforma nuestro ADN. Y todo ello es lo que permite que una sociedad progrese y se desarrolle”.

El presidente de la CGE ha destacado que “no hay futuro para Granada” sin ese ADN, del que son un excelente ejemplo Citai y SIMA, los dos premiados de la noche. “Nuestros premios hablan del ADN individual”, encarnado en el fundador de SIMA, Antonio García, y Javier García, actual gerente de la empresa; y del ADN colectivo, representando por un grupo de empresarios “que creyeron en un sueño” y pusieron en pie Citai, una realidad que acogerá el gran proyecto de desarrollo granadino para las próximas décadas, IFMIF-DONES. “El ADN que hoy homenajeamos en estos premios es lo que nos une a todos y lo que nos hace valiosos para la sociedad”, ha señalado Gerardo Cuerva.

Los premiados

Citai. La Ciudad Industrial, Tecnológica y Área de Innovación de Escúzar es un ecosistema innovador con más de 4 millones de metros cuadrados, que cuenta con medio centenar de empresas instaladas, entre ellas compañías punteras como Amazon, Maeva, Lidl, Rovi, Grupo Iffco o Forch. Alberga más de 850 trabajadores y está estrechamente vinculada con la ciencia y la innovación: en una década será el epicentro del sector de la Gran Ciencia gracias a la instalación del acelerador de partículas IFMIF-DONES y al centro de investigación de materiales de la UGR. El jurado de los Premios ADN Empresarial, formado por los presidentes de las comisiones de trabajo de la CGE, también ha reconocido su apuesta por las energías renovables, en las que ha invertido más de 33 millones de euros.

SIMA. Empresa fundada en 1970 especializada en la fabricación de maquinaria ligera para la construcción, sector en el que se ha convertido en una referencia nacional y europea. Desde el Polígono Industrial de Juncaril lleva sus productos a más de 75 países. Buena parte de su éxito está relacionada con su apuesta constante por la innovación, basada en la búsqueda de nuevas áreas y la escucha activa de sus clientes.

‘Dona Belleza’, de AGEPRO. Iniciativa solidaria de la Asociación Granadina de Estética Profesional (AGEPRO), la primera organización empresarial del sector de la estética y la belleza de Granada fundada en 2020. Una veintena de profesionales del sector ofrecieron de forma gratuita tratamientos oncoestéticos a más de medio centenar de pacientes de cáncer.

En esta primera edición, los premios ADN Empresarial han contado con el apoyo de la Fundación Caja Rural Granada, patrocinadora de la Mención Especial Social, y con la colaboración de Alsa, Cívica, Coanda Inforcentro y CTT Express Granada.

Al acto han acudido, además de empresarios y representantes de las organizaciones empresariales que forman parte de la CGE, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca; la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López; la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz; la parlamentaria andaluza y candidata a la Alcaldía de Granada, Marifrán Carazo; y el presidente de la Diputación Provincial de Granada, José Entrena; entre otros.