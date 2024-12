Las cenas solidarias de Navidad que llenan de compañía la soledad

La Navidad es una de las épocas más mágicas del año. La ilusión, los reencuentros y la inocencia tiñen con un espíritu especial estos días. Unas fechas señaladas donde el calor del hogar se siente de una manera particular. Volver a casa por Navidad es el mayor regalo que uno puede hacerse a sí mismo y que, sin duda, también lo es para los suyos. Vivir estos días en familia es uno de los privilegios "invisibles" al que muchos no pueden acceder. La soledad golpea duramente en estas fechas, especialmente en las comidas de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo.

Según el 'Barómetro de la soledad no deseada en España 2024', una de cada cinco personas en España sufre soledad no deseada, o lo que es lo mismo, 9,4 millones de españoles. Una cifra que evidencia una realidad de profunda vulnerabilidad social, sobre todo entre las personas mayores. Cada Navidad, las iniciativas para brindar un cariño especial a estas personas se presentan como un apoyo reconfortante. En Granada, la Fundación Calor y Café y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios llevan años haciendo que las fechas navideñas sean también emotivas para quienes no tienen a nadie o simplemente carecen de recursos para disfrutar de estos días.

"Cualquiera de nosotros, aunque parezca improbable, podemos llegar a una situación en que nos encontremos con soledad, con problemas de salud mental, con adicciones, y que nos imposibilite o rompa nuestras relaciones sociales", explica Inés Riera, responsable del área de solidaridad de San Juan de Dios en Granada. La responsable incide en que las personas que acuden diariamente al comedor social lo hacen "porque se ven abocados a cubrir sus necesidades básicas" y recuerda la importancia de no juzgar, "son personas que no han tenido nuestra suerte". Inés pide a la sociedad que "arrime el hombro" para ayudar a las personas que están sufriendo, especialmente en estas fechas.

Una cena de Navidad solidaria con los que más lo necesitan

En esta ocasión, de la organización de la cena de Nochebuena y la comida de Navidad y Año Nuevo para las personas que se encuentran en soledad o sin hogar se encarga San Juan de Dios. La asociación granadina ofrecerá un menú especial con motivo de estas fechas. "Nosotros normalmente solo damos el servicio de comida al mediodía, pero viendo el tipo de personas que vienen, que son gente que está muy desarraigada familiar y socialmente, pues vimos que en una fecha tan especial sería bueno también compartir con ellos esa noche, que es un poco más especial en todas las casas, también en el comedor social", cuenta Riera.

La cena de Nochebuena se ofrecerá de 19:30 a 21:00 horas y la comida de Navidad en horario de 12:30 a 14:00 horas, en el comedor social San Juan de Dios. "Prepararemos algo diferente para que sientan estas fechas de una manera especial, adornaremos las mesas, tendremos un menú fuera de lo normal con mariscos, dulces navideños, entrantes y bebidas, tampoco faltará la música y los villancicos", detallan. En estos días también reforzarán el número de voluntarios para atender de una manera más personal a quienes se aproximan hasta aquí no solo en busca de una cena, sino de acompañamiento: "Estaremos más rato del habitual para que puedan estar más haciendo familia, hablando con ellos, que no solo sea el hecho de que tomen la cena".

Diariamente, este comedor social atiende a más de 150 personas que acuden en busca de un plato de comida y un momento de alivio en medio de sus dificultades. Inés señala que, en fechas como estas, “la necesidad se multiplica” y resulta “fundamental” la colaboración ciudadana. “Las subvenciones que tenemos no cubren ni el 50% de lo que necesitamos diariamente”, se encoge.

Un 'Rastrillo Solidario' para colaborar en la causa

Esta iniciativa no podría llevarse a cabo sin la solidaridad de la gente, el apoyo incondicional de los voluntarios y la colaboración de las organizaciones comprometidas con la causa. Para ello, San Juan de Dios cuenta con un ‘Rastrillo Solidario’ para recaudar todo lo posible para su comedor social, y especialmente, para esa cena solidaria que busca brindar un momento de alegría y esperanza a quienes más lo necesitan, compartiendo alimentos, compañía y calor humano en estas fechas tan significativas. Este espacio se encuentra en la Acera del Darro número 48, frente a la Fuente de las Batallas, en pleno corazón de la ciudad, ofreciendo un punto accesible para quienes deseen colaborar o conocer más sobre esta acción social.

“Es admirable ver la cantidad de gente que viene con su generosidad a traer cosas, detalles, ropa y aportar ese granito de arena para que el comedor social siga existiendo”, sonríe Ángeles, una de las voluntarias de este rastrillo. Una labor encomiable que resulta “indispensable” para mantener viva la esperanza de quienes más lo necesitan. Para facilitar la colaboración de los ciudadanos, también cuentan con un número de Bizum: 04672, en el que destacan que “con un poco de muchos se hace una gran cantidad”.