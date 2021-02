Cámara Granada reclama a la Junta ser la sede del Instituto Andaluz de Salud

Cámara Granada ha expresado este martes su “enorme preocupación” por el incierto futuro de la Escuela Andaluza de Salud Pública y ha reclamado a la Junta de Andalucía un pronunciamiento “nítido” que aclare la situación de la entidad y confirme “su permanencia en Granada”.

Así lo ha señalado el presidente de la corporación, Gerardo Cuerva, quien ha subrayado el enorme papel que durante tres décadas ha jugado la Escuela, “como entidad de referencia incluso internacionalmente no sólo en docencia, sino también en consultoría e investigación”, algo que, a juicio del presidente de la Cámara, “Granada no puede perder por ser pieza clave en el posicionamiento como ciudad y provincia de la salud”.

Cámara Granada ha rehusado pronunciarse sobre los “modelos de gestión u organizativos” que puedan barajarse desde el Gobierno de Andalucía, porque es “obvio” que es algo que no les corresponde; sin embargo, ha insistido en que “sean los que sean, la Escuela, con su identidad bien definida, con sus extraordinarios profesionales y con su magnífica labor debe continuar en Granada”.

En todo caso, el presidente de Cámara Granada ha ido más lejos al sugerir que si la solución que está barajando la Junta es integrar la escuela en un Instituto Andaluz de Salud, la sede de dicho instituto debería estar en Granada.

“A veces se dicen cosas, pero luego no se toman decisiones en esa dirección o directamente se toman decisiones que contradicen lo que se dice”, ha apuntado Cuerva, que se ha preguntado “¿Granada no es la ciudad y la provincia de la salud y la investigación biosanitaria en Andalucía? Pues el Gobierno andaluz ahora tiene una magnífica oportunidad para demostrarlo: si hay que aglutinar todas las entidades de la Junta relativas a la Salud en un Instituto, muy bien, pero no perdamos una Escuela, ganemos un Instituto”.

En opinión de Cueva, de esa forma, el gobierno de Andalucía no sólo secundaría con hechos lo que tantas veces se dice, sino que “respaldaría nacional e internacionalmente ese posicionamiento de ‘Granada es sanidad: sanidad pública, docencia, consultoría e investigación biosanitaria’ y se sumaría a esa estrategia de la provincia “por consolidar en el mundo un posicionamiento no sólo turístico sino también en otros ámbitos como el de la salud”.