La Cámara de Comercio sube su apuesta y destinará más de cinco millones en ayudas en lo que resta de 2020

Cámara Granada inyectará 5,2 millones de euros en el tejido empresarial granadino en el último trimestre del año, a través de un conjunto de convocatorias de ayudas. Entre ellas, destacan los 670.000 euros para la contratación joven a través del programa PICE y tres conjuntos de programas destinados a fomentar la innovación, la transformación digital y la internacionalización por valor de 1,5, 1,6 y 1,5 millones de euros respectivamente. En total, Cámara Granada otorgará 851 ayudas en esas cuatro líneas, en algunas de las cuáles hay programas sectorializados.

Así lo ha anunciado hoy el presidente de la Corporación, Gerardo Cuerva, quien ha calificado estas subvenciones “como la convocatoria más importante realizada por la Cámara en su historia, acorde con el crítico momento que atraviesan las empresas de la provincia”. “Es el momento de hacer estos esfuerzos; mañana puede ser tarde y podemos arrepentirnos de no haberlos hecho”, ha señalado Cuerva.

De hecho, en los últimos días, Cámara Granada ha logrado duplicar el montante total de las ayudas previsto inicialmente, mediante una convocatoria extraordinaria autorizada por la Cámara de España “como consecuencia de la grave situación de la provincia” y gracias al compromiso de la Diputación Provincial, cuyo presidente, José Entrena, ha acompañado a Cuerva, que prestará apoyo técnico a la Cámara para la tramitación de las subvenciones.

El presidente de Cámara Granada ha reiterado que en estos momentos las empresas granadinas, requieren de manera urgente medidas que aseguren su supervivencia, para después afrontar mejoras en su competitividad que las sitúen ante la nueva situación de los mercados

En cuanto a la línea de ayuda a la contratación joven, Cuerva ha recordado las cifras de desempleo juvenil y ha señalado “que ni los jóvenes pueden estar sin trabajar, ni las empresas y la sociedad granadina pueden permitirse el lujo de no contar con el talento, ni el impulso joven”.

Colaboración con la Diputación Provincial

El presidente de Cámara Granada ha agradecido la colaboración de la Diputación Provincial, cuyo apoyo técnico ha permitido duplicar el montante final de las ayudas y ha considerado que ambas instituciones pueden complementarse a la hora de fomentar la mejora de las empresas granadinas.

“Siempre digo que las ayudas no basta con lanzarlas, hay que ser capaces de llegar a la última milla, a la última empresa del último rincón de la provincia. Y eso es algo que vamos a poder hacer gracias a la Diputación Provincial”, ha señalado Cuerva.

De hecho, será la primera convocatoria de la Cámara de Comercio en la que las ayudas serán adjudicadas proporcionalmente por comarcas “para garantizar que empresas de cada una de ellas puedan obtener las ayudas”.

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha precisado que en el marco de este plan de ayudas de la Cámara de Comercio, la Diputación “va a aportar su experiencia en políticas de desarrollo empresarial y su conocimiento de las necesidades de los diversos territorios y realidades de la provincia”.

Además, ha señalado que “el empuje de las empresas es más necesario que nunca para la economía de Granada” y ha subrayado que “la recuperación vendrá de su mano” y que los poderes públicos tienen la “responsabilidad” de facilitar y favorecer esa recostrucción “y, a la vez, velar para que nadie se quede atrás”.

Por último, Entrena ha recordado que desde el inicio de la pandemia, la Diputación ha tenido contacto directo con los agentes económicos y sociales y, en concreto, con la Cámara de Comercio: “La pandemia nos exige más coordinación institucional, más unión y más lealtad que nunca”.

El presidente de la Cámara ha hecho un llamamiento al resto de administraciones de la provincia “porque si logramos la colaboración de otras administraciones produciremos un efecto multiplicador sobre las ayudas que podemos traer a la provincia”.

Las ayudas

Dos de los grandes ejes de las ayudas de Cámara Granada para este último trimestre, que hoy desglosado el director gerente de la Cámara, Joaquín Rubio, están enfocadas a la incorporación de la innovación y la transformación digital a las Pymes: a través de diferentes proyectos Cámara Granada otorgará algo más 3 millones de euros para estos dos objetivos. Casi en todos los casos, las ayudas contemplan tanto una fase de diagnóstico a través de la que las empresas conocen su situación y los ámbitos de mejora, como una fase de inversión material o en equipamiento.

“Nunca ha sido más verdad que ahora, que la empresa que no incorpore herramientas o procesos digitales o que no innove con sus productos o servicios está abocada a la desaparición. Innovar y transformarse no es un opción”, ha dicho Cuerva.

Entre los proyectos destinados a la innovación figuran, el tradicional ‘InnoCámaras’ abierto para cualquier empresa, o el de Competitividad Turística, específico para empresas de este sector. Por lo que se refiere a la transformación digital, Cámara Granada lanza el programa ‘TiCCámara’ y el de incorporación de las TIC al Comercio Minorista, habituales de estas convocatorias, y dos nuevas líneas para proyectos de Ciberseguridad, o para la implantación de una Industria 4.0.

El tercer gran eje de ayudas de la Cámara, continúa focalizado en el fomento de la internacionalización de las Pymes. “La pandemia está cambiando el mercado internacional. Y como hemos defendido durante todo este tiempo eso abre oportunidades que muchas empresas granadinas pueden aprovechar, si deciden internacionalizase con rigor”, ha argumentado el presidente de la Cámara.

Las ayudas para la internacionalización de las empresas granadinas suman algo más de 1,5 millones de euros. Entre estas líneas figura el programa Xpande, que ayudará al inicio de la internacionalización de 12 empresas, el Xpande Digital, que permitirá reforzar las herramientas digitales internacionales para cerca de 250 empresas y GMI y InnoExport, que ayudará a empresas a reforzar su marca internacional y a acometer procesos de innovación en el exterior, respectivamente.

Finalmente, a través de su programa PICE, la Corporación hará un esfuerzo especial en este 2020, al otorgar 668.250 euros, con 135 subvenciones individuales de 4.950 euros por la realización de contratos de más de seis meses para jóvenes menores de 30 años; además de otras 12 ayudas para que jóvenes desempleados inicien su trayectoria emprendedora.

En todos los casos, las ayudas de Cámara Granada son financiadas a través de los Fondos de Desarrollo Regional (FEDER) y Fondo Social Europeo (FSE) de la Unión Europea y en su gestión colabora con entidades como el Ministerio de Industria o la Junta de Andalucía. Algunas de ellas pueden ya solicitarse en la web de Cámara Granada mientras algunas aún están pendientes de publicación. La mayor parte de ellas estarán abiertas hasta mediados de diciembre.