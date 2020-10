Los peluqueros de Granada exigen al Gobierno una bajada del IVA

El colectivo de peluqueros, esteticistas y barberos de Granada se ha manifestado este miércoles, en la avenida de la Constitución, para reclamar al Gobierno que le baje el IVA a este sector. Los manifestantes aseguran que, hace ocho años, este impuesto se situaba en el 8%. Mientras que ahora se coloca en el 21%, una tasa “inasumible” para muchos negocios, teniendo en cuenta la situación económica en la que se encuentra el país.

Con la llegada de la pandemia, las peluquerías realizaron un desembolso económico importante para poder mantener las medidas de seguridad en sus establecimientos. Un gasto de dinero que complica la supervivencia de estos locales si se le suma el impuesto que deben pagar. “Llevamos una época pasándolo muy mal desde que subieron el IVA del 8% al 21%, nuestras vidas cambiaron. Tuvimos que despedir a un montón de equipo y con la llegada del Covid-19 ya sí que ha sido una locura. Nosotros vivimos de eventos y ahora casi que se ha paralizado, en torno a un 90%. La bajada del IVA sería la única forma de poder salir adelante. Se están cerrando muchos salones y lo que único que pedimos es que se baje este porcentaje. Los peluqueros estamos en peligro de extinción”, reconocía uno de los manifestantes.

Al igual que con la hostelería o el turismo, el sector de la belleza ha sufrido importantes pérdidas de clientela. Es por esto que los peluqueros piden una mínima ayuda por parte del Gobierno. “Económicamente, a parte de que el trabajo ha bajado, porque la gente tiene ese cierto a miedo a salir a la calle, se puede decir que el trabajo se ha reducido en torno a un 30%. Si juntamos esto con el efecto que ha tenido la subida del IVA, ¿cómo quiere el Gobierno que tiremos adelante? Llevamos reivindicando esto desde hace siete años. Nos dijeron que la subida iba a mantener solo dos años y luego volvería a su porcentaje original y aquí estamos ocho años después. Se está viendo cómo las peluquerías están cerrando progresivamente”.

En el inicio de la pandemia, la administración central facilitó ciertas ayudas a este gremio. Los trabajadores se pudieron acoger al ERTE y los autónomos dejaron de pagar sus cuotas durante un periodo determinado de tiempo. Ahora, con la vuelta a la “normalidad”, esas prestaciones han desaparecido y la situación del sector no ha mejorado.

“Queremos que nos bajen a un 10%, ya que ahora estamos en el 21%. Con la pandemia no tenemos ningún tipo de ayuda por parte del Gobierno, ni autónomos , ni seguros sociales, cuando la facturación está bajando entorno a un 50%. Hemos tenido una ayuda mínima durante la pandemia, pero ya nos la han quitado. Solo teníamos los ERTE, pero nos obligan a tener a los empleados contratados, mínimo entre seis meses y un año, no podemos despedirlos. Por lo tanto, el Gobierno nos obliga a mantener nuestros negocios abiertos, pero sin clientela, porque, además, están asustando a la gente para que no salga y no consuma”, explica una de las afectadas.

“Vamos a intentar que con esta manifestación se pueda dar un cambio. Esto hace que se eleve el intrusismo laboral, muchos están cerrando sus salones y van a seguir trabajando a puerta cerrada. Nosotros queremos seguir dandole trabajo a la gente. Esta es la medida con la que podríamos seguir adelante”. El objetivo de la manifestación está claro, se necesita una reducción del IVA para sobrevivir, sino cientos de establecimientos tendrán que cerrar sus puertas, probablemente, para no volver a abrir nunca más.