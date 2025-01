Son las 10:30 horas y un joven, camiseta del Granada en mano, asoma por la Ciudad Deportiva mientras los periodistas aguardan al momento de acceder y analizar el entrenamiento del primer equipo. "He hablado con el hermano de Myrto Uzuni y vengo para que me firme", se presenta Dani Ruiz en la garita de Seguridad. Ahí comienza su guardia a las puertas de la instalación, a la espera de que el delantero albanés aparezca. Una larga vigilancia con el rotulador preparado que el aficionado afronta con entereza. No le pesa el tiempo, ni siquiera le importa que la batería de su móvil esté a punto de agotarse. Sabe que el futuro del jugador es difuso, todavía en rebeldía frente al club, y solo un pensamiento ronda su cabeza: "Esta es, a lo mejor, mi única oportunidad para poder hacerme con su autógrafo".

La historia comienza un día antes, cuando Dani Ruiz, en vista de la situación entre Uzuni y el Granada, decidió movilizarse. "No puedo dejar que se vaya sin que me firme la camiseta", expresa a GranadaDigital a las puertas de la instalación rojiblanca. Escribió a través de Instagram al hermano del albanés y le consultó si el máximo goleador nazarí acudiría a los campos de entrenamiento este martes. La respuesta fue afirmativa, así que no titubeó y trazó el plan a ejecutar desde primera hora de la mañana. Primera parada: Los Cármenes.

"Yo ya tenía mi camiseta del Granada, pero no tenía el nombre ni el número de Uzuni, por lo que esta mañana me he dedicado a ir al estadio y que me lo pusieran", relata el joven, que se confiesa abonado. Allí, al serigrafiar la elástica, se topó con un obstáculo. No quedaban plantillas del dígito 1, por lo que no podía estampar el dorsal 10 que luce el artillero albanés. "Le dije a la chica que, por favor, me pusiera el 0 para que, por lo menos, se vea y me firme en la zona blanca", apunta.

La firma en el dorsal 0

Cruzó las puertas de la tienda con su camiseta, grabada con el nombre de Myrto Uzuni y el dorsal 0, y retomó su misión. "Me he cogido el coche y me he venido a la Ciudad Deportiva. Aquí estoy en la puerta esperándole y hasta que no salga, no me voy", afirma con determinación Dani Ruiz. En su afán, también contactó con uno de los nutricionistas del club para indicarle su idea, pero este le indicó que, por la tensión entre la entidad y el futbolista, era complicado que pudiera llevarse el autógrafo a casa. Le dio igual. "Me hace mucha ilusión poder tener la camiseta firmada por él y tenerla enmarcada", expresa, convencido de que "es el mejor jugador del Granada". "Es mi favorito", insiste, no ajeno al contexto que le envuelve actualmente.

"Entiendo las dos partes. Entiendo que el futbolista, si le ofrecen el doble de sueldo, se vaya. Pero, por otro lado, espero que el Granada haga todo lo posible para retenerle porque, al final, si nuestro jugador franquicia, si Uzuni se va, no sé cómo vamos a conseguir ascender a Primera División", se encoge, para seguidamente hacer hincapié en su deseo de "que se quede y el club llegue a un acuerdo con él". A su modo de ver, "se ha merecido una mejora salarial, los números hablan por sí solos". "Estoy muy contento con el rendimiento que está dando en el equipo. Tanto si se queda como si se va, estaré muy agradecido", apunta, sonriente, en lo que se alarga su estancia a las puertas de la instalación nazarí. Pero valió la pena.

"Después de unas horas de espera, lo he conseguido. A la salida se ha parado y me ha firmado la camiseta. Ha sido muy amable, como siempre. Se ha parado y le he dado las gracias", relata. "¿Hermano, te quedas?", le preguntó, aprovechando la ocasión. "Ya veremos", respondió con ambigüedad el albanés. "Antes de irse, le he dicho ‘ojalá te quedes’. Nos hemos chocado las manos", detalla Dani Ruiz. Bajo el brazo, la camiseta, con una firma en el dorsal cero. Junto al garabato, una cara sonriente. Tal vez, la última de Uzuni como futbolista del Granada.

