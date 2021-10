El Bull Festival vuelve a encabezar la agenda musical en Granada

Granada se prepara para una nueva semana repleta de música y espectáculos. El Bull Festival vuelve a ser el gran protagonista de la agenda musical, aun así, la ciudad acogerá conciertos para todos los gustos.

La semana comienza con el espectáculo de Nach Fogerty en el Lemon Rock a partir de las 22:15 horas. En el mismo lugar, pero el martes 19, el blues y el folk rock impregnarán cada rincón de la sala granadina con el concierto de Mississippi Martínez, a partir de las 21.30 horas. El miércoles 20 de octubre, los amantes del jazz tienen una nueva cita en Planta Baja a las 21:00 horas. A la misma hora, pero en Corrala de Santiago se podrá disfrutar del concierto de José Maya y Rafael Santiago Habichuela.

La velada del jueves 21 de octubre la abrirá Roi Méndez, el exconcursante de Operación Triunfo actuará en Plata Baja a partir de las 20:00 horas. Los fanáticos del indie también tendrá su momento el próximo jueves con el concierto de Abraham Boba, fundador y compositor de León Benavente, una de las bandas más destacadas del panorama nacional. El espectáculo será en el Teatro Isabel la Católica, a las 21:30 horas.

Al igual que la semana anterior, el fin de semana empieza con conciertos para todos los gustos. El viernes 22 de octubre será el día de los tributos. La Sala El Tren acogerá, a partir de las 21.00 horas el United Queendom con tributos a Queen, The Cure, David Bowie y Depeche Mode. A la misma hora, pero en Industrial Copera, los seguidores del indie tendrá una segunda oportunidad para disfrutar de León Benavente y The Magic More. Además, el campo de fútbol de Medina Lauxa de Loja será una auténtica fiesta con el concierto de La Pegatina.

El plato fuerte de la semana llegará el sábado 23 de octubre con el segundo pase del Bull Festival. El Cortijo del Conde vuelve a convertirse en el epicentro de la música en Granada con los conciertos de Kase. O, SFDK, Ayax y Prox, la Mala Rodríguez, Fernando Costa, Recycled J y Tribade. Por otro lado, el Cuarto Real de Santo Domingo albergará el homenaje a Carlos Cano desde las 18:00 horas y el grupo indie La Trinidad ofrecerá un doble concierto en el Teatro Isabel La Católica y Planta Baja a las 12:00 y 17:00 horas, respectivamente.

El final de la semana tendrá sabor a jazz y a música clásica. El domingo 24 de octubre, el Auditorio Manuel de Falla acogerá 'Piano con Sabor' que contará esta temporada con pianistas de primer nivel del panorama internacional como Randolp Kelly & John Novacek, Claudio Constantini & Louiza Hamadi, Javier Rameix, Alfonso Calderón de Castro y Antón Dolgov Vikulov & Maite León Ruiz. Por último, la sala Misifú tendrá una doble sesión de jazz y blues a las 17:00 y a las 20.00 horas.