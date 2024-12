Bomberos sofocan un pequeño incendio en el barrio del Zaidín

Sobre las 18:30 horas se ha realizado el aviso al cuerpo de bomberos de Granada de un incendio en el primer piso de un bloque de seis pisos en la Avenida Salvador Allende, situado en el barrio del Zaidín. La llamada se ha extendido a la Policía Local y a la Policía Nacional, que se han trasladado al número 11 de esta calle.

Emergencias 112 confirma que el incendio ha sido rápidamente extinguido por el equipo de bomberos desplazado hasta el lugar, el cual no ha sufrido daños estructurales y tampoco hay que lamentar heridos. El aviso a equipos sanitarios no se ha realizado al ver que no era necesaria la atención a ninguno de los ocupantes de la vivienda ni a los vecinos de este bloque de pisos.

Tras asegurar la zona, se ha proseguido con normalidad la jornada.