El mito Bob Dylan llega al Generalife en una noche histórica con su gira 'Rough and Rowdy Ways'

Granada vive este martes su gran cita musical del año. La Alhambra, concretamente el Teatro Generalife, acogerá en esta jornada el concierto más esperado de los últimos meses. Bob Dylan al fin aterriza en tierras granadinas para deleitar a algo más de 1.500 espectadores con su magia hecha melodía. El icono de la música del siglo XX será el protagonista del segundo concierto extraordinario que se celebra en la ciudad con motivo de la 72 edición del Festival de Música y Danza, evento que iniciará su programa oficial el próximo 21 de junio y que se desarrollará hasta el próximo 19 de julio. El concierto de Bob Dylan está coproducido por '1001 Músicas-CaixaBank' y el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, con el soporte especial de CaixaBank.

Bob Dylan fue, es y será el cantautor más influyente de los tiempos actuales. Sus letras, su capacidad de sacar a la luz emociones y sentimientos mundanos en forma de música, de poesía. Unas composiciones que llevan a quien las escucha a un mundo analítico y reflexivo a través del rock y el blues. Todo su repertorio expresa la esencia misma de Robert Allen Zimmerman. Escuchar su voz, ver su gesto dramático sobre el escenario en sus interpretaciones se ha convertido en un privilegio para los sentidos que solo unos pocos afortunados podrán presenciar este martes 13 de junio, a partir de las 21:30 horas. "Es una oportunidad única para ver a este artista, este mito, en un escenario como el de la Alhambra. Es un lujo", asegura el director del ciclo '1001 Músicas-CaixaBank', Pepe Rodríguez, quien apunta que la expectación para este concierto era "máxima, como no puede ser de otra forma", ya que se trata de "un mito, un icono como Bob Dylan en la Alhambra", lo que provocó que se agotaran en media hora las 1.550 entradas que salieron a la venta.

Dentro de su maratoniana gira 'Rough and Rowdy Ways', que comenzó el 2 de noviembre de 2021 en Milwaukee, el cantautor regresa a Granada en la que será su cuarta visita a la ciudad de la Alhambra. El estadounidense ya ha pasado por Madrid, donde ofreció sus dos primeros conciertos, y por Sevilla, donde actuó este pasado fin de semana, antes de emprender rumbo hacia tierra granadinas.

Poco o nada se conoce sobre lo que sucederá este miércoles en el Teatro Generalife. El secretismo es absoluto y, probablemente, tras el deseado concierto, solo unos pocos podrán contar a sus más allegados cómo es esa experiencia de tener enfrente a uno de los cantantes más grandes de la historia, por no decir el que más. El concierto girará entorno a su último disco, 'Rough and Rowdy Ways', título que también da nombre a la gira, combinado con algunos de sus grandes éxitos como' When I Paint My Masterpiece' o 'I'll Be Your Baby Tonight'.

Lo que ocurra en la Alhambra se quedará única y exclusivamente en la memoria de los asistentes al monumento granadino. El espectáculo será 'phone free show', es decir, los dispositivos móviles no estarán permitidos durante la duración del concierto. Para muchos puede sonar extraña esta imposición, para otros innecesaria, pero se trata de una condición impuesta por el propio cantante debido a su rechazo por los teléfonos. Dylan busca una experiencia única, en la que todos los sentidos se centren única y exclusivamente en su música. Sin distracciones. Es por ello que al acceder al recinto los asistentes deberán guardar sus móviles en unas fundas preparadas para la ocasión, no pudiendo utilizarlos desde que suene el primer acorde. "El artista lleva años que no quiere ser fotografiado y lo que les dice a sus fans es que sus conciertos son para verlos a pantalla completa, en el escenario, no para verlos a través del visor de un móvil, con ruidos y molestias. Esto no impide el disfrute del concierto de Bob Dylan, porque uno se compra la entrada para ver un concierto, no para grabarlo en un móvil", comenta Pepe Rodríguez, director general de Proexa, promotora del evento.

Todo lo que ocurra en el Teatro Generalife quedará allí. Ni siquiera los medios de comunicación tendrán posibilidad de tomar una instantánea de Bob Dylan sobre el escenario. Puede gustar o no esta medida, pero lo cierto es que a los 82 años del cantautor y con la larga trayectoria que pesa a su espalda, todo está permitido para él y no es para menos. Bob Dylan impone sus leyes y el resto del mundo las acata, para eso es uno de los músicos más grandes de todos los tiempos. Muchos se quedarán sin esa imagen de la estrella mundial sobre el escenario, en un enclave tan mágico como lo es la Alhambra, por lo que aquellos que puedan asistir al concierto que no se pierdan ni un solo detalle pues el concierto de este miércoles es de esas situaciones que solo se viven una vez en la vida. Que comience el espectáculo.