La Benemérita Trail dona su recaudación a la investigación contra el cáncer

La organización de la carrera Benemérita Trail Seat Vigilsa 2022, que tuvo lugar el pasado 8 de octubre con un nuevo éxito de participación gracias a los más de mil deportistas que se acercaron hasta las faldas de la Sierra de la Alfaguara, llevó este viernes a cabo un acto mediante el que se hizo efectiva la donación de todo lo recaudado en su séptima edición para apoyar la investigación del cáncer.

En concreto, los 7.000 euros de esta carrera se han entregado a la cátedra Doctores Galera y Requena de investigación de células madre cancerígenas de la Universidad de Granada. En el acto, que tuvo lugar en el Salón Peralta de la Comandancia de la Guardia Civil, estuvieron presentes el Teniente Coronel de la Comandancia de la Guardia Civil en Granada, Javier Cerrato, la alcaldesa de Alfacar Fátima Gálvez, el concejal de Deportes Fermín Ruiz y Milagros Menéndez, directora de conservación del Parque Natural de la Sierra de Huétor, así como María Paz Zafra, Doctora en el Instituto de Investigación Biosanitaria de la Universidad de Granada. También asistieron patrocinadores y colaboradores de este evento deportivo.

En palabras del Teniente Coronel Cerrato, que el nombre de la institución que representa aparezca en el nombre principal de la carrera es “muy importante”. Además, el oficial añadió: “El beneficio de la prueba no es para una entidad particular. Esto no es un negocio. Lo certificamos con la entrega del cheque de 7.000 euros a la investigación contra el cáncer”.

Para Fermín Ruiz, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alfacar, “apostar por la ciencia es fundamental”. Por tal razón, agregó que "para todo el municipio de Alfacar es un orgullo que una prueba de estas características recorra el enclave natural que tanto aman". Sin embargo, la apuesta deportiva del Ayuntamiento de Alfacar no se reduce a esta Benemérita Trail. “El Área de Deportes de la Guardia Civil ya está pendiente de que traigamos el Campeonato de España militar”, adelantó Fermín Ruiz.

Acto seguido, tomó la palabra Fátima Gómez, alcaldesa de Alfacar. “Para nosotros, desde el primer día que Benemérita empezó a organizarse, tuvimos claro que no se trataba de un trail cualquiera. No somos un gran Ayuntamiento, pero desde el primer día hicimos todo lo posible para que la Benemérita fuera una gran carrera”, expuso la mandataria.

El acto concluyó con las palabras de María Paz, Doctora del Institución de Investigación Biosanitaria de la Universidad de Granada, la cual agradeció y alabó la “aportación” económica realizada por el Ayuntamiento de Alfacar. “Estas pequeñas aportaciones nos sirven para prolongar contratos de personas que están formándose. Mucha parte de la investigación es formación”, concluyó.