El 'Bella Ciao' versión Granada que se está volviendo viral

Muchos granadinos han recibido este domingo un audio en la red de mensajería WhatsApp que se está convirtiendo en viral a la velocidad de la luz.

Cuando lo reproduces, arranca con una melodía que recuerda a la del famoso 'Bella Ciao', pero cuando inicia la letra, ya es inconfundible. "Las maritoñis, los dulces Zafra, son de Graná, de Graná, de Graná, na, na...".

Media Granada ya ha recibido este audio de procedencia desconocida y que se está esparciendo como la pólvora. El reenviado muchas veces es prueba de ellos y en todos los grupos de WhatsApp está generando opiniones de todo tipo.

"Me recuerda al mítico Granaíno Style", dice un usuario en referencia al Gangman Style de Malafollá Granaína, que también se hizo viral. "Si lo hubieran sacado antes, hubiera sido el tema del verano", asegura otro usuario. Sin embargo, hay integrantes de los grupos que no son de Granada y que, como es lógico, "pues yo no me he enterado de na. Pero de na".

"Lavín compae, esto son pollas, son de Graná, de Graná, de Graná, na, na...". Estas son algunas de las estrofas de este tema que lo está petando en WhatsApp y que seguro que en las próximas semanas dará mucho de que hablar.