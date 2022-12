El Distrito Zaidín Vergeles pide unidad para continuar consolidando el barrio

El Distrito Zaidín Vergeles es una zona que en los últimos años ha estado muy presente en la actualidad municipal. La regeneración de Santa Adela es uno de los proyectos más importantes del Ayuntamiento de Granada. La villa romana descubierta hace años también reclama mayor atención por parte de las administraciones. Antonio Ruiz Molina, presidente de la Asociación de Vecinos Zaidín Vergeles, tiene claro que su barrio está más que consolidado, pero aún así pide unidad a todos los representantes del Consistorio para seguir mejorando en aspectos como la limpieza o el transporte público.

"Los problemas son los de toda la ciudad, como limpieza", explica Antonio, quien admite que la propia ciudadanía no aporta en este aspecto debido a la falta de implicación. El portavoz agrega que no hay "grandes" inconvenientes en el barrio, pero se indigna cuando piensa en sus calles sucias, ya sea de "forma deliberada" o no, un aspecto en el que no duda cuando habla de los excrementos de perro que algunos de sus vecinos no recogen. Las ruinas romanas ubicadas en la calle Primavera son un punto que sufren especialmente la falta de civismo de algunos dueños de canes.

El presidente de la Asociación de Vecinos Zaidín Vergeles asegura que los candidatos a la alcaldía de la capital deben "apostar por Granada y dejarse de peleas" porque "los 27 concejales se deben a Granada, aunque tengan disciplina de partido". Antonio valora que debe existir altura de miras cuando hay "una cosa buena para Granada", algo que ha trasladado a algunos ediles del Consistorio.

"Para el Distrito Zaidín Vergeles pido que sigamos manteniendo el barrio en las mejores condiciones", apunta el representante vecinal, que también desgrana que la administración debe prestar atención a "las necesidades que surgen" y que solicitan los vecinos en un "barrio consolidado".

Zaidín Rock y Santa Adela

Antonio Ruiz espera que el Zaidín Rock encuentre "un sitio en condiciones" para su celebración, pues es uno de los eventos culturales que más público atrae cada año. El presidente también espera que la "segunda subfase" de Santa Adela arranque a inicios de 2023 si los trámites lo permiten. Por otro lado, celebra la buena marcha del metro y afirma que es "de lo mejor que se ha hecho en esta ciudad", pero sostiene que "debería haber más líneas". "Hay que quitar los coches de las ciudades", opina Antonio.

"Los que estamos luchando por el barrio estamos de acuerdo en casi todo", manifiesta el presidente de la Asociación de Vecinos Zaidín Vergeles, que adelanta que los comerciantes de la zona van a realizar una acción conjunta de la mano de la Junta Municipal de Distrito para fomentar el consumo en el barrio.