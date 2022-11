Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granada cuenta los días para el pleno del 25 de noviembre. Desde la Confederación General del Trabajo esperan que la situación del área vaya a mejor lo más pronto posible. Así lo expresa Beatriz Castilla Garre, delegada sindical de CGT en el Consistorio. La organización asevera que se deben crear 92 plazas para que estos servicios funcionen correctamente y puedan ayudar a los ciudadanos que los requieren. La portavoz del sindicato recrimina a Paco Cuenca que luchaba por este tema cuando estaba en la oposición y denuncia que "el Ayuntamiento no cuida a su plantilla de Servicios Sociales y no se ajusta a las necesidades de la ciudadanía".

La Plaza del Carmen acogió recientemente una concentración en la que participaron CGT, CSIF y y CCOO junto a la Asamblea de Trabajadoras de los Servicios Sociales municipales. El regreso de las movilizaciones "viene de unas promesas realizadas a comienzos de verano que no se han cumplido", manifiesta Beatriz Castilla, quien señala que la situación está "enquistada" desde hace tiempo. La integrante de la Confederación General del Trabajo asegura que en aquella reunión previa a los meses estivales, Paco Cuenca "se comprometió a crear 30 plazas de estructura". A pesar de esta intención, desde el sindicato sostienen que la necesidad es de 92 empleados nuevos. Otras peticiones de la organización son "cubrir las jubilaciones en lugar de amortizarlas y también las bajas".

"De las plazas prometidas, se han creado cuatro más 16 que se harán el año que viene", apunta Beatriz, que también valora las dos caras de un "refuerzo de 36 contratos por acumulación de tareas" para los últimos seis meses de 2022. La delegada sindical teme en la situación que quede tras el 31 de diciembre porque "faltarán un montón de profesionales".

En el citado encuentro celebrado antes del verano, también se habló de llevar al pleno de julio una moción conjunta realizada por los sindicatos, pero no se efectuó dicha acción. El proyecto ahora es llevarla al pleno del 25 de noviembre, por lo que desde CGT se espera a la fecha para "ver qué se recoge y qué se promete". "Tenemos prevista una asamblea para ese día. Si no se presenta seguiremos con movilizaciones", advierte Beatriz.

"Parches en lugar de dar soluciones definitivas"

La representante sindical vislumbra muchos frentes abiertos en esta situación, pues entiende que "van parcheando en lugar de dar soluciones definitivas y crear las plazas necesarias". Además, avisa de que los trabajadores de refuerzo se marcharán con expedientes creados que necesitarán atención. "Ya hay centros con seis meses de lista de espera, así que a partir del 31 de diciembre será mayor. Esto ya pasó en agosto cuando despidieron a los 56 profesionales del programa 'Plizd'", denuncia Beatriz, que pone como ejemplo el centro de Servicios Sociales del norte de la capital, donde asegura que hay "más de un centenar de menores en riesgo sin atender porque el personal ha menguado casi un 40%".

"En derechos sociales hay unos 260 profesionales y desde CGT calculamos que como personal de estructura faltan unas 92 personas", reitera la portavoz. Además, critica que las plazas nuevas caen en saco roto si "las jubilaciones se amortizan por el plan de ajuste del Ayuntamiento". "Las necesidades de los ciudadanos no menguan", incide la delegada sindical. Por otro lado, explica que en este área se tratan "temas delicados" que requieren de continuidad. Así, tras años con este asunto, Beatriz es tajante: "El Ayuntamiento no cuida a su plantilla de Servicios Sociales y no se ajusta a las necesidades de la ciudadanía".

Beatriz Castilla critica que "Paco Cuenca se manifestaba con la asamblea de servicios sociales cuando estaba el PP". "Exigía que se tomasen en serio el asunto y ahora él promete cosas que no cumple y pone parches temporales", clama la miembro de CGT, que recuerda que una de las excusas más empleadas por el Consistorio desde hace años es "que no hay dinero". Desde el sindicato aseguran que presionar es la única vía para conseguir avances. "Si apelas siempre al 'buenismo' de la gente, hay un momento en el que no puede dar más", recalca Beatriz, que pone en valor la necesidad de trasladar a la ciudadanía lo que ocurre, ya que "ellos son los perjudicados".