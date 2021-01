Baza reclama a la Junta ayudas por el cierre de la actividad esencial

Baza será este miércoles la primera localidad de más de 20.000 habitantes de la provincia de Granada que cerrará su actividad no esencial tras haber superado la tasa del millar de casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, una situación que ha llevado a su alcalde, Pedro Fernández, a reclamar a la Junta ayudas directas bajo el convencimiento de que “no se puede meter en el mismo saco” al pequeño comercio de los municipios que a las grandes superficies.

Fernández ha llamado a sus ciudadanos “a la máxima responsabilidad” en el ámbito privado y social para lograr rebajar la tasa de incidencia, que este martes se sitúa en 1.293 casos por casos por cada 100.000 habitantes, a fin de evitar el colapso sanitario y lograr que dentro de 14 días los comercios, la hostelería y el resto de actividades no esenciales puedan “reabrir”. El regidor estima que unos 300 negocios echarán el cierre estas dos próximas semanas.

En declaraciones a Europa Press, el regidor ha pedido a la gente que salga de casa para lo “estrictamente necesario” y ha avanzado que serán estrictos con el cumplimiento de las medidas, si bien ha reconocido que no comparte el que la Junta no distinga entre las grandes superficies y los pequeños comercios, que “son seguros, cumplen con todas las medidas de desinfección y que por cuestiones de aforo no suelen tener a más de dos personas” en su interior.

“No son focos de transmisión y con lo que llevan pasado esto les lleva al cierre absoluto”, ha lamentado el regidor, que ha reclamado a la Junta que articule ayudas directas, como las que ya recoge el presupuesto municipal, y un plan específico para este sector, “aunque el mejor apoyo sería no cerrarlos”, ha advertido.

ADAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

El aumento de los casos de Covid-19 en Baza, con una tasa de contagio que supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, obliga adoptar nuevas medidas de protección frente a los contagios que suponen el cierre de establecimientos y servicios públicos y privados.

Desde este miércoles se mantendrá la atención al público municipal, aunque se priorizarán los medios no presenciales como el telemático y telefónico, al tiempo que se mantendrá la atención personal para los casos en los que sea imprescindible y no se pueda realizar el trámite por medio no presencial. La administración y los plazos administrativos continúan con normalidad.

El Ayuntamiento ha comunicado que se cerrarán al público la biblioteca municipal, la piscina cubierta municipal, el pabellón de Deportes y Polideportivo Municipal (a excepción de la realización de aquellas actividades físicas que sean al aire libre y sin contacto), y se suspenderán temporalmente la celebración de entrenamientos, competiciones y eventos deportivos no federados de cualquier categoría de edad y los federados, a excepción de la categoría absoluta, cierran el Espacio y Centro Joven, el Centro de mayores del Ángel y el Plan Integral de la Cuevas ( a excepción de aquellas actividades de carácter docente que se vienen desarrollando), el Teatro Dengra, Cine Ideal, el Museo, la Oficina Municipal de Información Turística, el CIYA, el Centro Sociocultural del Ángel, Santo Domingo, el Espacio Expositivo San Jerónimo, la Casa de la Cultura, el Pabellón de Ferias y Exposiciones y el Mercado de Ganado.

La zona de estacionamiento limitado, conocida como Zona Azul, quedará sin efectos, mientras que el parking subterráneo municipal permanecerá abierto hasta las 21.00. El mercado semanal también se mantendrá abierto a un 50% de su capacidad y sólo para la venta de productos que están considerados esenciales.

Por otra parte, el cementerio municipal San José permanecerá abierto hasta las 18.00 horas para el desarrollo de los entierros, en los que podrán participar un máximo de 15 personas en espacios abiertos.

Las instalaciones municipales que son utilizadas como sede de asociaciones y colectivos quedarán cerradas por lo que no está permitida actividad en las mismas, a no ser que esté dentro de los supuestos contemplados en la orden de la consejería de Salud y previa autorización expresa del Ayuntamiento.