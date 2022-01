Aviso amarillo en Granada por temperaturas de hasta 6 grados bajo cero

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo en Granada porque el frío se intensificará este jueves en la provincia, cuando las temperaturas mínimas bajarán aún más y se situarán en valores de hasta seis grados centígrados bajo cero.

Según ha informado la Aemet en su web, el aviso amarillo por bajas temperaturas se espera hasta las 9:59 horas del jueves con una probabilidad del 40-70% en la zona de Guadix y Baza de Granada.

Asimismo, la web eltiempo.es señala que esta semana se está atravesando un episodio de temperaturas "anormalmente bajas" que el viernes se intensificarán, ya que llega un nuevo descenso térmico, tanto en las máximas como en las mínimas.

En concreto, prevé que las temperaturas bajarán aún más y que durante las madrugadas del viernes, sábado y domingo se esperan las heladas más destacadas de la semana.

De hecho, se podrá bajar de -10ºC en capitales de provincia y avisa de que el episodio frío seguirá la próxima semana.

La situación térmica se debe al predominio del anticiclón con altas presiones que proporcionan una gran estabilidad atmosférica: viento en calma y cielo despejado durante las largas noches de invierno, que favorecen temperaturas muy bajas a primera hora, con inversiones térmicas y más frío en los valles que en las zonas altas.

Se trata de frío ibérico que al final de la semana estará ayudado por una pequeña entrada de aire frío de origen continental que ayudará a reforzar la situación del episodio frío.

No obstante, eltiempo.es apunta que de momento no se puede hablar de ola de frío, ya que no afecta a más del 10% del territorio ni las mínimas rebasan en un 5% su percentil más bajo respecto al periodo de referencia durante tres días seguidos.