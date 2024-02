'Ave de plata', la pieza de la granadina Sara Jiménez que se estrena en el Teatro Alhambra

El Teatro Alhambra de Granada, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, cuenta con el estreno absoluto del espectáculo Ave de plata, de la coreógrafa granadina Sara Jiménez, que estará en cartel este miércoles 21, Día del espectador, a las 21:00 horas. El montaje explora a través del mito, un universo íntimo y personal de la vida y la muerte.

La metáfora del ave y la doma sobrevuelan esta pieza de Sara Jiménez, en la que el flamenco se encuentra con la danza y la música contemporánea. A su vez y por ello, esta pieza sirve para reflexionar, utilizando como herramienta el cuerpo y el movimiento, sobre lo flamenco desde todas sus expansiones, ángulos y fisuras, sobre su situación en el eje entre lo tradicional, lo experimental y lo identitario.

La pieza recoge que en un tiempo y un paisaje imaginado, un cazador dispara a un ave. Tras su caída, descubre que, en el acto de matar, se da presa a sí mismo. Así, la idea del amor en el más amplio sentido de la palabra y la concepción de la vida y la muerte como regeneración de la vida ocupan el centro de una obra en la que tanto la celebración como lo trágico tienen lugar.

"Me pones en la escena como maestra de ceremonia para los adioses y las despedidas, como anfitriona de un espacio para la libertad, como convidante de este delirio danzante que te propones. Necesitas poner en mis manos el peso de un proceso que sabes, te agitará, pero del que sabes será alivio y liberación", cuenta sobre su creación la coreógrafa. "Me has dado el nombre que encuentras cuando miras detrás de tu ojo y si miras fijamente podrás verte reflejada en mi piel de espejo, y si me tocas, sentirás frío porque vengo de un lugar donde las heridas ya no sangran y las flores han dejado de oler. Soy la poesía que apagará el fuego de tu delirio danzante".

Ave de plata es uno de los proyectos que durante 2023 se han desarrollado en el programa de residencias artísticas del Centro de Creación Coreográfica de Andalucía impulsado por el Instituto de las Artes Escénicas y la Música. El programa de residencias se puso en marcha en 2021 para contribuir de forma activa a la producción artística en Andalucía. Una treintena de compañías se han beneficiado de este programa, que persigue apoyar el tejido creativo andaluz mediante la cesión de espacios para el desarrollo de procesos escénicos, que se proyectan a su vez al exterior a través de laboratorios formativos, workshops y muestras de las obras en proceso de creación. En esta obra, Jiménez se acompaña de la dirección y composición musical de Miguel Marín Árbol y cuenta con la coordinación escénica de Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola.

Sara Jiménez, bailarina y coreógrafa nacida en Granada. Titulada por el Conservatorio Profesional de Danza Reina Sofía de Granada en la modalidad de danza española y flamenco y becada por el Centro Andaluz de Danza de Sevilla bajo la dirección de Blanca Li. Sus trabajos como bailarina y coreógrafa han recibido numerosos premios y menciones y es aclamada tanto nacional como internacionalmente. Además de su trabajo en solitario, ha participado como bailarina solista con Estévez & Paños, Ballet Flamenco de Andalucía, Eduardo Guerrero, Daniel Doña, WangRamirez entre otras.

En 2022 comenzó una nueva andadura como Sara Jiménez en Compañía y su ópera prima Adioses, a la que le sigue su última obra Musa mía estrenada a finales de 2023. En la actualidad sigue colaborando con diferentes compañías de la música y las artes escénicas. Sara Jiménez va trazando un estilo propio en el que la danza, el gesto dramático y la música conviven en un único lugar.

Firme creyente de las colaboraciones artísticas y la creación colectiva, se abre al discurso de cada uno de los componentes que invita en una búsqueda constante de ese lugar donde convergen las diferentes disciplinas artísticas que inspiran sus obras y que son el canal de exposición y expresión de sus propuestas.

Los interesados podrán adquirir las entradas a un precio de cinco euros ya que cuentan con un descuento especial por ser Día del espectador en la web www.teatroalhambra.com y una hora antes del espectáculo en la taquilla del Teatro Alhambra.