Armilla insta a la Junta a resolver los servicios que paralizan las obras de la Agrupación de Vertidos Sur

La alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, ha salido al paso de las manifestaciones de la Consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo en el Parlamento de Andalucía, que señala al Ayuntamiento como responsable de la paralización de las obras de la agrupación de vertidos sur.

A este respecto, la alcaldesa ha negado rotundamente que la paralización de las obras obedezca a las expropiaciones pendientes y tacha a la Consejera de "faltar a la verdad al manifestar que la Junta no ha tenido nada que ver en la paralización temporal de las obras". Según Loli Cañavate, "la colaboración de este Ayuntamiento con la Junta ha sido total desde el anuncio de su ejecución, si bien desde julio de 2021 se produce la paralización de las obras debido a la incapacidad de la Junta para resolver los servicios afectados del trazado por Avenida de las Palmeras, para lo cual nos consta que están redactando un modificado de trazado alternativo".

En este sentido, la alcaldesa ha manifestado que "si bien, según el Convenio de Colaboración firmado en 2006, las expropiaciones para la ejecución de dicha obra no son obligación del Ayuntamiento de Armilla, en diversas ocasiones hemos mostrado nuestra voluntad de colaborar en las mismas, siempre que la Junta resuelva los problemas de servicios afectados de la obra. Sin embargo, a día de hoy, no nos consta que estén resueltas dichas afecciones de la línea de media tensión en Avenida de las Palmeras, así como el paso bajo la línea del metropolitano en Avenida Fernando de los Ríos", por lo que la obra claramente está paralizada por motivos de inviabilidad técnica aún no resueltos por la Junta de Andalucía.

No obstante, el Ayuntamiento de Armilla sigue mostrando su total colaboración en la tramitación de las expropiaciones pendientes, si bien urge a la Junta de Andalucía a resolver previamente los problemas de servicios afectados que mantienen la obra en suspenso.