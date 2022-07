Antonio Pagudo: "Cuando vivía en Granada caminaba por el Paseo de los Tristes soñando cosas como esta"

La película 'Héroes de Barrio', producida por SPAL Films y las granadinas Álamo Producciones y Galdo Media, ha sido presentada y proyectada este jueves en Granada. A la presentación, que ha tenido lugar en el Centro Comercial Serrallo, han acudido el protagonista, Antonio Pagudo, y Eduardo Galdo, uno de los principales productores de la película y natural de Granada. Tras la proyección de la misma, el actor ha respondido algunas preguntas relacionadas con el largometraje que le ha ido lanzando el público.

El filme, segunda película de la directora andaluza Ángeles Reiné, es una comedia de valores en la que "con el fútbol femenino como telón de fondo, se tratan temas universales como la superación, la amistad, la familia y el amor paternal como motor para derribar barreras". Su elenco es amplio, pues cuenta con actores contrastados como Alex O'Dogherty, Lisi Linder, Jesús Olmedo, el sevillano Antonio Dechent, además del cameo del jugador del Betis Joaquín, otro de los protagonistas de la película a pesar de su corta aparición.

La trama gira entorno a un padre (Antonio Pagudo) al que no le van bien los negocios y, tras su separación, trata de recuperar la estima de su hija (Luna Fulgencio), una entusiasta jugadora de un equipo infantil de fútbol femenino. Cuando el equipo en que juega pasa por apuros económicos, su padre le promete hablar con su buen amigo, el jugador del Betis Joaquín, para que apadrine el equipo. Solo hay un pequeño problema: su padre realmente no conoce al jugador y se lo ha inventado para ganarse la simpatía del barrio. Ahora que el sueño de Paula, su hija, está en juego, tendrá que hacer lo imposible para no defraudarla.

Previo a la presentación, Antonio Pagudo ha atendido a GranadaDigital. El actor bastetano habla sobre esta nueva producción y su relación con Granada y Baza.

P. ¿Qué nos puedes decir de 'Héroes de Barrio', la película que viene a presentar a Granada?

R. Héroes de Barrio es una película con mucho sentimiento, trata de la historia de una niña que le escribe una carta a los reyes magos pidiendo ser jugadora de la selección y que sus padres se lleven bien. Sus padres se han separado y ese es su deseo. A parte, cuenta la historia de un padre fracasado que las cosas que le han ido mal en la vida y que a través de un acto de amor hacia su hija, ha conseguido convertirse en un héroe, pero de los de barrio, no de los que llevan capa y tiran rayos.

P. En la película se tratan temas de tanta actualidad como una niña que juega al fútbol, un tema del que hace 30 años era impensable hacer todo un filme. ¿Cómo de importante cree que es empezar a tratar estos temas en medios tan masivos como el cine?

R. El cine tiene que ser un reflejo de la sociedad, es una cosa que está sucediendo y se tiene que plasmar en las historias que contamos nosotros. Es verdad que hemos evolucionado mucho en ese mundo, tenemos a las mejores jugadoras del mundo y a la mejor en concreto (Alexia Putellas). Han hecho un papel maravilloso en la Eurocopa. Es interesante que vayamos cambiando los roles. La película no se centra solo en eso, se centra en una historia de superación, de soñar, de perseguir tus sueños, habla de la mentira, de la mistad, del amor incondicional que te hace avanzar y seguir tu camino.

P. En la película han participado varias productoras, como SPAL Films, Álamo Producciones y Galdo Media. ¿Cómo ha sido trabajar con ellas y, en especial, con Álamo Producciones y Galdo Media, productoras granadinas?

R. Eduardo Galo fue la persona que me acercó el proyecto. Ya teníamos una relación estupenda. He trabajado con él en Arrayán y es fue una sorpresa enorme poder trabajar en un proyecto suyo. Poder trabajar en mi tierra y, sobre todo, en una productora granaína, espero que sea el principio de muchas historias más. Ha sido un placer.

P. ¿Y con los actores? Antonio, Alex, Lisi, Jesús Olmedo, la nueva actriz de moda Luna Fulgencio… ¿Cómo ha sido trabajar con ellos?

R. Luna es una gran profesional, solo hay que ver la cantidad de proyectos en lo que ha participado. Lo mejor de ella es que sigue siendo una niña, no es una señora mayor con voz de niña. Eso es lo que nos unió, a ella le encanta jugar y yo también soy muy juguetón. Y bueno, Álex O'Dogherty y yo ya nos conocíamos y nunca habíamos podido trabajar juntos. Sabíamos que iba a funcionar y fue colocarnos delante de la cámara y los resultados fueron maravillosos. Lisi Linder, una actriz genial, con esa belleza, esos ojos, la forma que tiene de contar las historias que le da una profundidad a la relación de estos ex's que hacen que se sujete la película. Y luego Antonio Dechent, ¿Qué te puedo decir de un actor que lleva 100 películas en sus espaldas?. Es un grande del cine y es un honor haber sido su hijo aunque sea en la ficción.

P. Aparte de este maravilloso elenco, Joaquín, el jugador del Betis, también ha participado en la película… ¿Cómo ha sido trabajar con él?

R. Joaquín ha sido complicado trabajar con él porque... nah, es un tío genial, súper cercano, es tal y como lo vemos en sus apariciones, hoy he flipado con él que ha subido un vídeo bailando a lo Motomami... es un tío muy creativo pero, sobre todo, se dio cuenta de la envergadura del proyecto. Le enseñaron una escena de Luna y mía y se emocionó y se implicó de una forma maravillosa. No viene solo a hacer una visita, viene, aporta y lo pasamos genial, no solo con él, también con sus chistes (risas).

P. Aunque su carrera comenzó en los teatros, se adaptó muy rápido al formato serie y al formato cine. La gente le reconoce principalmente por La Que se Avecina. ¿Qué sensaciones tiene de su etapa allí?

R. A mí lo que me gusta de venir aquí es que cuando hablamos de series, hablamos de Arrayán. Es mi primera serie y es el papel que me acercó a la audiovisual. Estaba haciendo teatro, estaba trabajando con la compañía Yllana, acabé la escuela de arte dramático en Madrid y empecé a trabajar con ellos y por casualidades se me cruzo Arrayan. Arrayan fue la que me abrió un mundo nuevo que yo no conocía, el audiovisual, las series. Allí fue donde yo realmente aprendí: donde hay que ponerse delante de la cámara, dónde había que buscar la luz y todo lo que luego pude desarrollar en Cuéntame y en La Que se Avecina. Para mí es un orgullo venir a Andalucía y que alguien en vez de reconocerme por Javier me reconozca por Juan, Juanillo el de Arrayán.

P. ¿Qué sensaciones tiene cuando viene a la ciudad? ¿Cada cuánto se deja ver por Granada?

R. Vengo menos de lo que me gustaría. Ahora venía con Eduardo, y recordaba dónde estaba Anima Sur, un teatro de aquí de Granada donde estuve trabajando todo un verano. Ellos me abrieron un nuevo mundo y me enseñaron el teatro de una forma diferente, gracias a ellos terminé trabajando en compañías a las que me descubrieron. Durante los 2 años en los que estuve aquí, disfruté sobre todo las cruces como eran antes, las calles... Aquí se iniciaron todas mis sueños. Una de las cosas que más recuerdo de esta ciudad es pasear por el Paseo de los Tristes viendo la Alhambra y soñar cosas como esta, presentar una película aquí como protagonista. Granada es una cuidad que amo y quiero y me encantaría acercarme muchísimo más a ella.

P. ¿Y sobre Baza, su pueblo?

R. Me pasa lo mismo con mi pueblo. Mi relación con él es maravillosa, es donde hice mis primeros trabajos, con 14 años ya estaba subido encima del escenario hasta los 18 que me fui. Toda la gente de mi pueblo me conoce mucho antes que cualquier otra persona, por lo que les debo muchísimo. Les debo tener las llaves del Teatro Dengra y tener unas tablas. Gracias a esas tablas, cuando yo llegué a la escuela de arte dramático yo ya llevaba años trabajando en un teatro y sabía de lo que se hablaba. Me dio la oportunidad de dedicarme esto. Si soy actor, es gracias a lo que Baza me dio. Me dio unos carnavales, un teatro, y me entregó la oportunidad de hacer lo que quería, desarrollarlo y encima, recibiendo el cariño de mis paisanos.