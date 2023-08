El abandono animal, un problema grave a todos los niveles: "Las perreras están desbordadas"

Desde el año 1992, la Sociedad Internacional de los Derechos de los Animales (ISAR) ha promovido la celebración del Día Internacional del Animal sin Hogar, un problema latente entre la sociedad granadina y española. El principal objetivo es brindar una solución al problema de la sobrepoblación de animales de compañía que se encuentran en la calle.

En este día, ISAR realiza distintas campañas para ayudar a reducir la gran cantidad de animales domésticos que acaban en la calle, consiguiendo que se reúnan este día organizaciones de todo el mundo para realizar actividades de adopción, charlas, exposiciones, seminarios, programas de televisión y radio especiales, etc.

En España, las cifras de abandono de perros y gatos cada vez son más preocupantes. Existen diversos factores por los que los casos aumentan. Entre los más comunes, destacan las camadas no deseadas, el comportamiento animal o la pérdida de interés, especialmente en los meses veraniegos. Según los datos recogidos por la Fundación Affinity, en ese año "llegaron a los casi 1.600 centros de acogida de animales de compañía del país 170.105 perros y 118.352 gatos. Esta cifra total corresponde a los datos reales de las 478 entidades que proporcionaron información, a los que se suman los estimados para el resto de las protectoras existentes en España que no participaron en el estudio de 2022".

Todos los días, animales de compañía son abandonados o colocados en perreras. Se calcula que en 2022 llegaban a los centros de acogida 790 animales cada día. Por ello, las perreras siguen dependiendo cada vez más de las organizaciones benéficas. Estas asociaciones no pueden hacer frente a la situación y están desesperadas por concienciar sobre la difícil situación de los animales abandonados y sin hogar.

"Este verano ha sido catástrofico, de los peores"

En Granada, el problema del abandono animal también está extendido. Algunas de las organizaciones voluntarias que se dedican a recoger mascotas abandonadas, como la Asociación Por Patas de Granada, comparten con motivo de este día cómo es la situación actual. "Este verano ha sido catastrófico, de los peores. Nos encontramos desolados. Nosotros no contamos con un refugio como tal, por lo que dependemos de la generosidad humana con las casas de acogida. En lo que va de verano ya llevamos unos 500 avisos", aseguran desde la asociación.

Se encuentran cada día con animales sin microchip, lo que dificulta en gran medida su labor. "El problema principal es que las personas no se aplican las leyes. Desde 2003 es obligatorio el chip, pero realmente muchos de los animales que nos llegan no lo tienen y nadie se hace responsable", lamentan. "Las perreras están desbordadas y nos piden ayuda a las protectoras. Independientemente de las personas que abandonan a sus mascotas en la calle, el gran problema es la tierra de nadie en la que se encuentran estos animales sin chip en los municipios", explican desde la Asociación Por Patas. Y es que en España, en el año 2022 un 76,1% de los animales abandonados no tenían microchip. Respecto a estos datos, un estudio de la Fundación Affinitty calcula que un animal de compañía identificado tiene entre cuatro y cinco veces más probabilidades de ser recuperado por la familia que uno no identificado. El hecho de distinguirlos se vuelve clave.

La responsabilidad como dueños de cualquier animal debe estar presente desde el día uno en que se adquiere una mascota. Los animales de compañía no son un accesorio y hay que mantenerlos en las condiciones que se merecen.

Tener una mascota conlleva visitas al veterinario, desparasitación, vacunas y una buena alimentación. Así mismo, el microchip y la esterilización son la clave contra el abandono animal. La tenencia responsable de animales de compañía no significa solo darle amor y un hogar, sino que también se está asumiendo un compromiso con ellos y con la sociedad.