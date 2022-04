Andalucía no exige mascarillas en colegios: "No hay capacidad para instar a la obligatoriedad"

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha afirmado que desde este miércoles "no es obligatorio el uso de mascarillas en los centros educativos", porque con el decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "no hay ninguna capacidad para instar a la obligatoriedad de mascarillas a nivel de los ambientes escolares".

Así lo ha indicado el consejero en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que si el Ministerio de Sanidad "hubiera hecho un segundo articulado diciendo que el servicio de prevención de riesgos laborales tendrá capacidad de obligar a llevar mascarillas cuando lo consideren oportuno sería factible", pero "no está articulado y, por tanto, no tenemos ninguna capacidad de coaccionar o llevar a cabo esa obligatoriedad".

"Desde aquí y así lo he hablado a través de los viceconsejeros, no hay ninguna capacidad para instar a la obligatoriedad de mascarillas a nivel de los ambientes escolares", ha insistido el titular de Salud, para añadir que "desde hoy no es obligatorio el uso de mascarillas en los colegios y recomendamos a las personas vulnerables o que tengan cualquier síntoma que siga usando la mascarilla".

Aguirre ha insistido en que los informes jurídicos "son taxativos", para añadir que "por mucho que los previos digan que las empresas a través de los servicios de prevención de riesgos laborales podrán obligar a los trabajadores, no hay nadie que lo obligue porque prevalece ese artículo único", luego "estamos todos atados de pies y manos".

Ha apuntado que desde su Consejería "llaman a la prudencia en interior, sobre todo a aquellas personas vulnerables", para insistir en que se trata de un Real Decreto del Gobierno "donde no ha habido ningún tipo de conocimiento previo por parte de las consejerías de Salud de las diferentes comunidades autónomas".

"Hay aplicación de este artículo único y nosotros lo más que podemos hacer es llamar a la responsabilidad porque estamos aún en pandemia, con un aumento del número de ingresos esta semana, y preocupados", ha manifestado Aguirre, quien ha insistido en que "hay confusión" con la publicación del decreto, ante el que "no nos queda más que cumplir la normativa y recomendar sobre todo a los más vulnerables el uso de mascarillas".