El futbolista Álvaro Morata y Alice Campello anuncian su separación

Álvaro Morata, actual jugador del AC Milán y exfutbolista del Atlético de Madrid, Real Madrid, Juventus, entre otros, y Alice Campello, influencer y empresaria, han confirmado y comunicado mediante redes sociales su separación tras ocho años de relación. En los escritos, ambos explican las versiones de lo ocurrido para derivar en esta decisión.

El jugador, que ha ganado este año la Eurocopa, ha especificado en Instagram que "han sido años maravillosos y fruto de ellos nuestros cuatro hijos, que sin duda son lo mejor que hemos hecho jamás". Ha manifestado que "es una decisión dolorosa, por lo que pedimos respeto y empatía". "No ha habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas. Alice siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y todo lo que hemos vivido juntos ha sido increíble y un gran aprendizaje", ha dicho para concluir.

Por otra parte, la italiana ha explicado que "es la decisión más difícil que hemos tomado en nuestra vida". "No ha habido terceros ni ningún tipo de falta de respecto de parte de ambos. Solo puedo decir que en estos ochos años he tenido una persona al lado que no ha hecho más que priorizarme y cuidarme y respetarme, y por eso no puedo permitir ningún tipo de especulación falsa y la decisión de decirlo tan pronto. Llega un momento donde se acumulan impresiones mal gestionadas y las cosas poco a poco se estropean y explotan. Solo dar las gracias a Álvaro por todo lo que ha hecho por mí, por cómo me ha cuidado, por el papá y marido que ha sido y desearle lo mejor siempre", ha mantenido.

Álvaro Morata y Alice Campello se conocieron en 2016, cuando el futbolista militaba en la Juventus de Turín, donde se casaron el 17 de junio del 2017 en Venecia. Tienen cuatro hijos: tres varones y una chica que, tras mucha espera de encontrarla, llegó a sus vidas.