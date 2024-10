Almuñécar presenta una agenda cargada de "cultura y entretenimiento" en noviembre

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar, Alberto García Gilabert, ha dado a conocer la agenda cultural del mes de noviembre en Almuñécar, que llega cargada de “cultura y entretenimiento, con más de 25 propuestas para todos los públicos”.

García Gilabert ha detallado que este mes “hemos preparado una agenda llena de espectáculos únicos y eventos de gran calidad”, y ha puesto como ejemplos “la magia del ballet con ‘El Cascanueces’, una joya clásica que llega al escenario del teatro de la Casa de la Cultura, el día 2 de noviembre de la mano del Ballet de Kiev”.

Algunas de las propuestas destacadas son: Jazz y Blues, donde los espectadores podrán disfrutar de las notas vibrantes y profundas que nos traerán las mejores bandas de estos géneros, el viernes 15 con Lito Fernández Roots Quartet con el concierto ‘The Best of the Blues’. El Flamenco de Villena llega el día 1 de noviembre, Be (Nus) el viernes 8 de noviembre o el espectáculo ‘el Carpeta’ con el Farru y la Farruca el sábado 16 de noviembre, con los que se celebrarán el Día Internacional del Flamenco, donde “el arte y la pasión de nuestras raíces llenarán el ambiente”.

También habrá lugar para la música clásica y la ópera: “Este mes también trae la oportunidad de deleitarse con la gran ópera Carmen, así como con varios conciertos de música clásica”, ha apuntado el edil de Cultura. En lo referido al teatro, se podrá disfrutar de historias cautivadoras y actuaciones en vivo como la comedia ‘Cuéntalo tú que tienes más gracia’.

La Banda Municipal de Música de Almuñécar ofrecerá el domingo 24 de noviembre su tradicional concierto en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos. Por otro lado, el Festival de la Cerveza se celebrará del 8 al 10 de noviembre en el parque El Majuelo. “Un evento para los amantes de la buena cerveza, con sabores, música y diversión asegurados”.

Presentación de Libros, Cursos, Talleres y Conferencias: “Ven y enriquece tu conocimiento, participa en actividades para aprender y compartir”. El jueves 7 Juventudes Musicales ofrece una conferencia sobre el fandango cortijero en Almuñécar, el viernes 15 la presentación del libro ‘La Trama Neri’, el jueves 21 de noviembre presentación del libro ‘Memorias del Alma’ por Encarnación Fernández Justicia, el viernes 22 la conferencia ‘Usted no existe, una tarde con 1984 de George Orwell’, el jueves 28 de noviembre la presentación de la novela ‘El juego del tren’ de Diego M.B. Domínguez y el mismo día otra presentación de libro, en este caso, ‘La Rapsoda Final’ de Francisco Javier Martín Franco, que ha sido finalista en los premios Sed del Mal V Edición.

El Arte estará presente en todos sus estilos y formas, en una variedad de exposiciones para los amantes de la creatividad visual. Mientras que las XI Jornadas de Arqueología e Historia del 13 al 15 de noviembre y Las ‘Leyendas Vivas de Almuñécar’ el viernes 1 y el sábado 2 de noviembre.

Para finalizar, el concejal de Cultura, Alberto García Gilabert, ha invitado a la población a "disfrutar de la cultura, “porque somos cultura y queremos que noviembre sea un mes inolvidable para todos”.