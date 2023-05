Un paso más cerca o un paso menos para que el Granada Femenino esté en la final que abre las puertas al sueño de la máxima categoría. Roger Lamesa no hizo experimentos y salió con el once de gala, introduciendo tres cambios con respecto al equipo que fue de la partida en Maracena frente al Eibar. Cristina Moreno, Inés y Ángeles dieron paso en el once a Postigo, Laura Pérez y Noe y formar con el habitual 4-2-3-1 con Alicia y Pamela en la sala de máquinas.

Comenzó el partido en una Ciudad Deportiva que respondió a la llamada de su equipo y pobló las gradas para llevar a las suyas en volandas. Dijo Alba en la previa que el partido de este sábado podía ser "clave" para la eliminatoria y así fue. Con el pitido inicial, ambos equipos incurrieron en imprecisiones hasta que se tomaron la medida. En concreto, el Granada le cogió el ritmo al partido al tiempo que Pamela y Alicia empezaron a hacerse dueñas del encuentro. Entonces, las locales se volcaron y las ocasiones comenzaron a llegar. Una de las primeras en intentarlo fue la pichichi rojiblanca Naima, que junto a Lauri mostraron un gran sacrificio en labores defensivas. Fue, sin embargo, una jugadora que no hace ruido, pero se ha ido agigantando en el esquema de Lamesa, Alicia, la que se sacó un disparo lejano que sorprendió a la guardameta rojilla e inauguró el marcador para delirio de la grada. Una afición que no dejó de entrar en un goteo constante hasta que se llenaron las butacas reservadas al público local. El tanto llegó en el 10' y, poco después, fue Pamela la que incorporándose al ataque por banda derecha casi hace bueno un gran pase de Naima para ampliar la ventaja en el marcador.

El Osasuna trató de sacudirse la presión local e intentó algunas incursiones por el perfil de Iara que, sin embargo, se topó con una defensa muy expeditiva donde Gaste o Postigo andaban intratables. Así se llegó a la conclusión de la primera mitad, donde el marcador ya no se movió.

El paso por vestuarios dio con un Granada volcado a por el segundo. El conjunto rojiblanco giró el juego de lado a lado aprovechando las incorporaciones de Gaste por izquierda y de Alba y Laura Pérez por derecha. Mientras, Naima y Lauri se movieron con toda libertad para acompañar por ambos sectores las jugadas de peligro. Así llegó el carrusel de intentos rojiblancos con, sobre todo, con la '17' y la '10' como principales protagonistas.

También lo intentó el equipo de Roger Lamesa con la pizarra. Lo hizo con una falta desde el perfil derecho donde Naima lanzó a la carrera a Laura Pérez que la puso para el cabezazo de Pamela que se encontró con un paradón de reflejos de la portera rojilla. Mientras, el conjunto visitante dio un pequeño susto en forma de contragolpe que resolvió Sandra saliendo de su área muy atenta.

El Granada siguió acumulando ocasiones como un gran disparo al travesaño de Laura Pérez. La conexión Pérez, Alba-Laura, continuó generando grandes ocasiones para las suyas, pero sin aún el premio del segundo gol. La tuvo también Naima que a punto estuvo de aprovechar un gran balón a la espalda de Alba en el que la afición ya cantaba gol y la propia jugadora se echó las manos a la cabeza al ver que ese balón no terminaba por poco en las mallas rojillas.

El Osasuna aguantaba el 'chaparrón' en esta tarde soleada en la Ciudad Deportiva y es que salir 1-0 del partido era el menor de los males habida cuenta que quedaba la vuelta en el Tajonar. Sin embargo, tras introducir el técnico rojiblanco en busca de más control a Inés por Noe, el Granada no desesperó y encontró el premio del gol en una Laura Pérez que tampoco había dejado de intentarlo y cazó en el 82' un balón en el área tras una gran jugada de Lauri que envió a guardar. Y, con él el alivio del conjunto de Lamesa y de la afición congregada en la Ciudad Deportiva.

Todavía faltaba Sandra por unirse a la fiesta y dejó su sello en el 43' con una gran parada a bocajarro de esas que pueden valer toda una final de un playoff.

El electrónico no sumó mas dianas y el Granada, con este 2-0, da un paso de gigante en la eliminatoria que deberá hacer bueno en el Tajonar. El conjunto rojiblanco acaricia la finalísima para estar la próxima temporada en la Liga F.